Під руїнами будинку на вулиці Набережна Перемоги досі залишаються десятки зниклих безвісти, їх пошуки тривають, тож називати остаточну цифру жахливої трагедії ще рано… Текст підготований Платформою пам'яті Меморіал спеціально для 24 Каналу. Аби повідомити дані про втрати України – заповнюйте форми: для загиблих військових та цивільних жертв.

До теми Терористичний російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі: все, що відомо про ворожу атаку

Розповідаємо про те, ким були вбиті Росією мешканці багатоповерхівки у Дніпрі. Більшість жертв перебували у своїх квартирах у вихідний день, частина загиблих просто проходили повз…

Ольга та Іра – загиблі подруги

Двоє подруг Ольга Усова та Ірина Саламатенко проходили повз будинок, коли у нього влучила російська ракета. Ці молоді жінки були стоматологинями, чудовими фахівчинями, мали сім'ї та дітей.

Іра й Оля були найкращими подружками і залишаться вже назавжди. Це важко усвідомити. Дівчата будуть з нами назавжди такими, якими ми їх запам’ятали і будемо пам’ятати,

– сказав колега загиблих Артем Похіл.

28-річна стоматологиня Ольга народилася в місті Дружківка Донецької області. Згодом здобула освіту у Дніпровському державному медичному університеті. Працювала за фахом стоматологинею.

Після повномасштабного вторгнення Росії Ольга у Дніпрі надавала стоматологічні послуги, зокрема, українським військовим, багато волонтерила.

У жінки залишилися чоловік та син.



Ольга Усова

Ірині було 39 років. Вивчала хірургічну стоматологію в Дніпровській медичній академії. Останні кілька років працювала в стоматологічній клініці "Ліра" в Дніпрі. Щиро любила свою роботу і пацієнтів, колеги вважали її фахівчинею.

Після початку повномасштабної війни жінка виїжджала за кордон. Однак дуже хотіла додому і повернулася влітку.

В Ірини залишилися чоловік і двоє дітей: дорослий син та донечка.



Ірина Саламатенко

Тренер з боксу

39-річний Михайло Кореновський був заслуженим тренером України з боксу. Батьки вихованців Михайла відгукувались про нього як про майстра своєї справи.



Фото жовтої кухні помешкання Михайла Кореновського облетіла весь світ / Фото "Телеграф"

На цій кухні, півтора місяця тому ми, щасливі, що зустрілися, сиділи за смачною вечерею, за одним столом… На жаль, то була остання зустріч,

– написала знайома Михайла Юлія Чубса.

У Михайла залишились дружина та двоє маленьких дітей.



Михайло Кореновський

Сімейна пара Наталія та Максим Швець

23-річна Анастасія Швець та сама дівчина з фото, яка чекає на руїнах власного житла рятувальників. Кілька місяців тому на фронті загинув коханий дівчини, 14 січня росіяни позбавили життя її батьків: Наталію та Максима. Загинув також домашній котик родини. До останнього Настя сподівалася, що батьків врятують, однак 16 січня їхні тіла знайшли під завалами без ознак життя.

Наталія Швець була касиркою у місцевому відділенні ПриватБанку. Жінка також була відомою волонтеркою притулку для тварин у Дніпрі.

Увесь час, вільний від основної роботи, вона приділяла тваринам, вона обожнювала котів,

– розповіла керівниця товариства захисту тварин "Кішки шукають дім – Вірність" Валерія Ковальова.

Для підтримки захисників жінка робила окопні свічки. А ще обожнювала кулінарію, незадовго до смерті пригощала колег-волонтерів власноруч приготованими капкейками.



Наталія Швець

15-річна танцюристка Марія та 17-річний студент Максим

Серед загиблих у Дніпрі є й діти… Одна з них 15-річна Марія Лебідь.

14.01.23 російська ракета вирвала мені серце. Моя Маруся, сестричка люба, красуня, ще зустрінемося, але вже не в цьому житті,

– написала сестра загиблої Аліса Лебідь.

Марія була дев’ятикласницею, президенткою учнівської ради. Вивчала англійську, захоплювалася танцями та музикою. А вдома вирощувала кімнатні рослини.

Сама про себе дівчина казала: "Я цілеспрямована, доброзичлива і працьовита. Намагаюся ставитися до життя з гумором і позитивом".



Марія Лебідь

Також обірвалося життя 17-річного студента Національно технічного університету "Дніпровська політехніка" Максима Богуцького.

Коли у будинок потрапила ракета, Максим був вдома сам. Як розповів дядько Максима Олексій, його батьки втратили житло, усі збереження, машину та найгірше свою дитину…

Хлопець був відмінником та старанним студентом.

Максима, навіки студента, будемо пам'ятати як світлу, активну і розумну людину, нашого відмінника,

– сказали у навчальному закладі.



Максим Богуцький

