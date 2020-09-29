У більшості розвинутих країн світу саме виробники упаковки піклуються про технології переробки.

Минулого року я жив та навчався у Лондоні. Власники квартири, де я зупинився, відразу попередили про необхідність розділення сміття. Залишки їжі, пластик, скло, метал складалися до окремих контейнерів. Пляшки та баночки з під йогурту треба було мити. Щотижня вторсировина вивозилася спеціальним транспортом для роздільного збору сміття.

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Я був настільки вражений таким обережним ставленням до навколишнього середовища, що боявся навіть використаний пакетик чаю не туди закинути. До залишків їжі, або до упаковки з паперу?

Як зменшити кількість сміття в Україні?

За статистикою 70% сміття складаються з упаковки, яку легко переробити на корисні речі. 30% – залишки їжі, з якої утворюється компост і тільки 10% сміття по факту не переробляється. Тобто наші звалища можна зменшити до 10%. Уявіть собі в десять разів менше!

Треба законодавча воля та мінімальні інвестиції у спеціальний транспорт та контейнери для роздільного збору сміття.

У нас вже більшість населення готове сортувати. Все закінчується тим, що відсортоване сміття викидається та везеться до звалища в одному контейнері.

У більшості розвинутих країн світу саме виробники упаковки піклуються про технології переробки.

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Поки ми влаштовуємо суботники на прибирання лісів, поки законодавець розмірковує над прийняттям закону про розширену відповідальність виробників – сміття знову накопичується. Але ж Україна не звалище?