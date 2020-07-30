Міністерство внутрішніх справ збирається посилити контроль за обігом зброї в Україні. Все через через нещодавні інциденти з луцьким та полтавським терористами, а також масовими замінуваннями та вибухами у Києві.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що зараз СБУ з’ясовує, звідки луцький терорист і його ймовірний спільник з Харкова отримували зброю, повідомляє "РБК-Україна".

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""Чорний" ринок зброї бо і "чорний", адже про всі операції на ньому не відомо правоохоронцям", – наголосив Геращенко.

Що цьому передувало

21 липня у Луцьку Максим Кривош ("Плохой") захопив автобус із заручниками і утримував їх 12 годин. Зловмисник хотів, щоб всі релігійні й політичні діячі України оприлюднили текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі". Президент Зеленський мав опублікувати звернення із закликом переглянути фільм "Земляни" 2005 року, що і зробив.

Увечері Кривош здався поліції і заручники були звільнені. Суд взяв Кривоша уже під варту, триває розслідування.

Інший інцидент трапився у Полтаві. Роман Скрипник захопив у заручники поліцейського, згодом відпустив його і втік. Пошуки зловмисника тривають вже тиждень.

У Києві теж не без інцидентів. Останнім часом у столиці масово інформують про замінування та підпали. На жаль, не всі повідомлення виявляються фейковими.

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