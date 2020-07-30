Министерство внутренних дел собирается усилить контроль за оборотом оружия в Украине. Все из-за недавних инцидентов с луцким и полтавским террористами, а также массовыми минированиями и взрывами в Киеве.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что сейчас СБУ выясняет, откуда луцкий террорист и его предполагаемый сообщник из Харькова получали оружие, сообщает "РБК-Украина".

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""Черный" рынок оружия поэтому и "черный", ведь обо всех операциях на нем не известно правоохранителям", – отметил Геращенко.

Что этому предшествовало

21 июля в Луцке Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус с заложниками и удерживал их 12 часов. Злоумышленник хотел, чтобы все религиозные и политические деятели Украины обнародовали текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе". Президент Зеленский должен был опубликовать обращение с призывом пересмотреть фильм "Земляне" 2005 года, что и сделал.

Вечером Кривош сдался полиции и заложники были освобождены. Суд уже принял Кривоша под стражу, проводится расследование.

Другой инцидент произошел в Полтаве. Роман Скрипник захватил в заложники полицейского, впоследствии отпустил его и убежал. Поиски злоумышленника продолжаются уже неделю.

В Киеве тоже не без инцидентов. В последнее время в столице массово информируют о минированиях и поджогах. К сожалению, не все сообщения оказываются фейковыми.

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