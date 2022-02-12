Першу дозу ввели 20 260 особам, другу дозу – 32 286, додаткову дозу – 725 особам, бустерну дозу – 20 767.

Актуально Понад 38 тисяч інфікованих, 265 летальних – ситуація з COVID-19 в Україні невтішна

Щеплення проводили 875 мобільних бригад з імунізації 3 278 пунктів щеплення та 426 центрів вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини: першу дозу отримали 15 561 671 людина, дві дози – 14 932 864 людини.

Відомо, що додаткову дозу ввели 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей.

Загалом проведено 31 071 505 щеплень.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) –4 969 395,

Coronavac – 4 969 395,

AstraZeneca – 1 637 963,

Moderna – 1 533 962,

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу