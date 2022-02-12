Первую дозу ввели 20 260 лицам, вторую дозу – 32 286, дополнительную дозу – 725 лицам, бустерную дозу – 20 767.

Актуально Более 38 тысяч инфицированных, 265 летальных – ситуация с COVID-19 в Украине неутешительная

Прививки проводили 875 мобильных бригад по иммунизации 3 278 пунктов прививки и 426 центров вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человек: первую дозу получили 15 561 671 человек, две дозы – 14 932 864 человека.

Известно, что дополнительную дозу ввели 23 353 людям, бустерную дозу – 553 617 человек.

Всего проведено 31 071 505 прививок.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) –4 969 395,

Coronavac – 4 969 395,

AstraZeneca – 1 637 963,

Moderna – 1 533 962,

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / инфографика 24 канала