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"Українські фільми стоятимуть поруч із голлівудськими": Кабмін назвав суму, виділену на кіно

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Віце-прем'єр-міністр заявив, що на виробництво українського кіно у 2018 році було закладено більше коштів
Віце-прем'єр-міністр заявив, що на виробництво українського кіно у 2018 році було закладено більше коштів / фото з відкритих джерел

У 2018 році на виробництво українського кіно було закладено більше коштів. Влада виділила один мільярд гривень на розвиток вітчизняної кіноіндустрії та розділила кошти між Держкіно та Міністерством культури України.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

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За його словами, кошти на українське кіно розподілили: 500 мільйонів – Держкіно та 500 мільйонів – Мінкультури. При цьому він підкреслив, що важливе саме прийняття закону про держпідтримку кінематографії, який дає нові інструменти: грошові, податкові, економічні та інші для розвитку українського кіно.

Ці інструменти поступово починають реалізовуватися, там величезний пакет можливостей. Він потребує ще додаткових рішень міністерств, уряду і так далі. Тому, якщо не буде ніяких зворотних процесів, ніякого політичного реваншу, українське кіно буде дуже сильно розвиватися по висхідній,
– підкреслив Кириленко.

Він уточнив, що законопроект передбачає збільшення частки державного фінансування для великого кіно, а також – можливість фінансувати телесеріали до 50 відсотків з держбюджету.

"Раніше такого не було, тому всі серіали були або російські, або проросійські, точніше явно російські, або приховано російські. Також передбачено повернення частини кваліфікованих витрат для тих кінокомпаній, які вибирають Україну як локацію і залучають наш персонал: акторів, режисерів, технічний персонал", – зазначив віце-прем'єр-міністр.

Окрім цього, Кириленко похизувався тим, що саме він ще у 2005-2006 роках вводив обов'язковий дубляж кіно українською мовою.

"Всі говорили: "Що ти вигадуєш? Ніхто не буде ходити в кіно", "Як це не по-російськи, а українською мовою? Все буде дублюватися українською мовою?" "Все буде, - кажу. - Навіть голлівудські фільми". "Ні, не будуть ходити..." З тих пір каса постійно зростає, а приклади українського дубляжу вразили всіх, включаючи противників", – додав він.

Віце-прем'єр переконаний – така доля через два-три роки чекає все українське кіно.

"Нікого не буде дивувати, що відсотків 20-25, до 30, становитимуть українські фільми, які будуть стояти поруч з голлівудськими головним чином тому, що європейського кіно у нас не так багато, а російське втрачає свій ринок з відомих причин", – підсумував В'ячеслав Кириленко.

Теги: Новини України Новини політики Кіно Кабінет Міністрів України Гроші
Джерело: 24 Канал
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