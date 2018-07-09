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Українські політв'язні в РФ: як родичі та адвокати борються за звільнення бранців

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Олег Сенцов голодує вже 57 день, а Володимир Балух – 113, він відмовився від їжі ще у березні. Стан бранців погіршується, але здаватися наміру не мають.

Нещодавно двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан зустрілась з ним вперше за чотири роки. 

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"Ми довго стояли і махали один одному фірмовими жестами, йти було важко", – пригадує Наталія Каплан.

сенцов
Олег Сенцов

Олег сильно постарів та схуд на 15 кілограмів. Зараз важить 75 кілограмів, маючи зріст 190 сантиметрів,
– зазначила двоюрідна сестра Сенцова.

"Save Oleg Sentsov" промовляють на акціях від маленького Бахмута на Сході України до Нью-Йорку. Ніхто не вірить, що він дійсно очолював терористичну організацію. А саме за це Сенцова засудили на двадцять років суворого режиму. Вже майже 60 днів режисер голодує та вимагає звільнити всіх українських політв'язнів.

акція сенцов
Акції на підтримку Сенцова

За словами Наталії Каплан, режисер просить не акцентувати всю увагу на ньому і не робити з нього головного політв'язня, а розподіляти сили на всіх в'язнів.

Цього тижня вже другий строк отримав Володимир Балух. Активіст з Криму опинився у в'язниці за те, що повісив український прапор над своєю оселею. Силовики не забарилися з обшуком і вигадали причину, нібито підозрюють Балуха у крадіжці запчастин до трактора, під час обшуку начебто знайшли у нього вдома декілька патронів та тротилові шашки, тому арештували. Вже за ґратами відкрили нову справу – за звинуваченням у побитті начальника СІЗО. П'ятого липня Володимиру за це присудили п'ять років тюрми та штраф у розмірі десять тисяч рублів. 

балух
Володимир Балух

Із цим вироком, звичайно, захист не згідний. В описовій частині вироку є явні розбіжності, де сам потерпілий вказує, що він штовхнув Балуха в область спини. Однак суд спростовує інформацію про те, що нібито Ткаченко завдавав удар Балуху,
– розповів адвокат Володимира Балуха Ольга Дінзе.

Балух голодує ще з середини березня. За цей час його здоров'я значно погіршилось, але здаватись чоловік не планує. Адже впевнений, що його судять, бо бояться. Про це звинувачений пише в своєму листі до Українців.

Сенцов, Балух, Сущенко, Кольченко, Панов – ці прізвища політичних в'язнів Кремля найчастіше звучать в українських та іноземних ЗМІ. І саме завдяки цьому у політичних в'язнів з'являється більше шансів, каже Ігор Котелянець. Він брат засудженого Євгена Панова. Волонтера та атовця затримали на кордоні з Кримом, викрали та звинуватили в підготовці диверсій. Відтоді майже весь час Ігор присвячує роботі з рідними політичних в'язнів та боротьбі за їх права.

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Про обмін домовитись не вдалось, лише про відвідування в'язнів українським уповноваженим з прав людини Людмилою Денисовою. Однак навіть цієї обіцянки Кремль в результаті не виконав. До в'язнів Денисову не допустили, до діалогу президента змушують вже десятки країн. А поки механізму допомоги політв'язням не напрацювали, дехто з них вже встиг відсидіти половину строку.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини України Українці в полоні РФ заручники Олег Сенцов голодування Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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