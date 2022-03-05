Дитина у сльозах дякувала своєму захисникові. Ісаєв переконаний, що ми обов'язково виграємо цю війну.

Важливо У Маріуполі розкидають вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок: фото

Почув слова від яких просто ком в горлі й серце так різко стиснуло у грудях. Маленька дівчинка, крізь сльози на фоні пострілів, вибухів, втискаючись в мене своїми маленькими ручками повторювала як мантру: "Я люблю тебе, український солдате. Дуже-дуже сильно люблю!". Я біжу з нею на руках забувши навіть за поранення ноги з 2014, а вона плаче й повторює, плаче й повторює,

– згадує Ісаєв.

Він додав, що саме тому ми виграємо цю війну і тут навіть додати нічого.



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