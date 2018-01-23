Український історик заявив, що Донбас ніколи не був російськомовним

Східні області України, які Росія вважає російськомовними, ніколи не були такими. Так, у 1917 році більшість людей, які населяли схід нашої держави, розмовляли українською і були українцями.

Про це в коментарі "Обозревателю" розповів головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Станіслав Кульчицький.

"Щодо областей, які вважаються російськомовними, то, перш за все, вони не російськомовні. Там велика частина населення все-таки україномовні і за етнічним складом – українці", – зазначив він.

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Кульчицький розповів про те, що, коли у 1917 році Українська Центральна Рада формувала територію України, "вона виходила з того, що українськими є ті території, де українці переважають, де вони становлять більшість населення" – на відміну від губернського поділу, який лежав в основі Російської імперії, тобто "без урахування будь-яких національних утворень".

"Більшість українського населення вони встановили в 9 губерніях, включаючи Таврійську губернію. Саме тому, що на Кримському півострові українці не переважали, як це було на материковій частині Таврійської губернії, тоді, в 1917 році, Центральна Рада відмовилася від Криму", – пояснив історик.