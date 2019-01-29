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      Лев Парцхаладзе

      Упрощение админуслуг при рождении ребенка или 9 в 1

      182
      Как упростить прохождение админуслуг
      Как упростить прохождение админуслуг / Podrobnosti

      Сегодня, чтобы оформить все необходимые услуги при рождении ребенка, новоиспеченным родителям нужно собирать документы и обращаться в несколько инстанций.

      Я и сам молодой отец, поэтому прекрасно знаю, когда рождается ребенок, родителям ну совсем не до этой беготни с бумагами.
       
      Как можно было бы упростить все эти утомляющие процедуры? Сделать 9 в 1. То есть, вместо того, чтобы собирать девять пакетов документов в различные конторы, можно было подать только один документ справку из роддома о рождении – и оформить в том же ЦНАП, либо же онлайн  за 10 минут.
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      9 услуг за 10 минут:

      – регистрация рождения;
      – регистрация места жительства ребенка;
      – назначении пособия;
      – регистрация ребенка в электронной системе здравоохранения;
      – выдача удостоверений родителей и ребенка многодетной семьи;
      – происхождения ребенка, рожденного вне брака;
      получение гражданства;
      – присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
      присвоение ребенку налогового номера.
       
       
      В конце года состоялось расширенное заседание рабочей группы по выработке единых подходов к развитию административных услуг в регионах, которое проходило под руководством вице-премьера и министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. По его итогам Минюсту вместе с Минсоцполитики, Минэкономразвития, МВД, ДМС было поручено изучить лучший иностранный опыт и предоставить возможные предложения к законопроекту №6150 о государственной регистрации актов гражданского состояния и других законодательных актов. Чтобы родители одновременно с государственной регистрацией рождения ребенка могли обратиться за получением еще 8 смежных услуг. А также рассматреть возможность получения такой услуги онлайн.

      Сейчас Минюст уже значительно упростил получение свидетельства о рождении ребенка. И опыт таких стран как Канада, Эстония доказывает, что предоставление других смежных услуг можно тоже значительно оптимизировать для комфорта людей.
       
      ЦНАП – это современный центр предоставления административных услуг в Украине. Его цель – предоставление всех админуслуг по современным стандартам в одном месте быстро, качественно и доступно. Проект по созданию ЦНАП в регионах Украины реализуется совместно Минрегион, Минэкономразвития, органами местного самоуправления, ULEAD с Европой / ULEAD with Europe Офис реформы админуслуг и другими.
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      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Діти
      Джерело: 24 Канал
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