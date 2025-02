У США продовжують ревізію державних витрат через USAID. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.Live.

Як USAID фінансував ЗМІ

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт оголосила про нові скасування державного фінансування. За її словами, 8 мільйонів доларів платників податків у США витрачалося "на підписку Politico", вказавши, що його представники серед інших теж є у залі для брифінгів.

USAID більше не фінансуватиме ЗМІ, зазначила вона.

"Це урядова ініціатива перевірки кожного рядка у фінансах федерального уряду. Президент і його команда оцінюють, чи служать ці витрати інтересам народу США, чи це доцільне використання грошей американських платників податків. Якщо ні – фінансування припинять", – пояснила вона.

Нагадаємо, адміністрація Трампа запровадила зміни у представництві медіа на пресконференціях, що вплине на ЗМІ, такі як The New York Times, NBC News, Politico, які втратять свої офіси в Пентагоні на користь нових медіа-гравців. Замість традиційних видань на пресконференціях будуть присутні консервативні медіа, такі як One America News Network та Breitbart.