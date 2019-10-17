В центрі Європи тліє ґніт: чому Німеччина та Франція – зацікавлені у формулі Штайнмаєра

Нині ситуація в Україні, яка є центром Європи, через конфлікт на Донбасі – критична, проте незабаром все може бути набагато серйозніше. Тому вже зараз потрібно написати документ, який відповідає загальнонаціональним і глобальним інтересам європейських країн. І таким документом власне і формула Штайнмаєра.

Як підкреслив перший український президент Леонід Кравчук у коментарі ресурсу "Обозреватель", якщо Україна хоче, щоб на Донбасі відбулися реальні зміни, то не треба посилатися на мінський, нормандський формат або на інші формати. Натомість потрібно, аби зібралися лідері чотирьох країн "нормандської четвірки", сіли за стіл переговорів і написали дорожню карту щодо встановлення миру на Донбасі.

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Всі вони, як я знаю, підтримують ідею Штайнмаєра. Чому? Тому що в центрі Європи тліє ґніт. І вже не просто ґніт, а невелике багаття. І найменша необережність або чиясь прикра помилка в цій ситуації може привести до того, що це невелике багаття розростеться в дуже велике полум'я, і тут вже буде складно всім. Історія знає чимало подібних прикладів,

– наголосив політик.

Він вважає, що і Німеччина, і Франція, і, звичайно ж, Україна є зацікавленими у реалізації формули Штайнмаєра.

"Тому що вони говорять, а тим часом ми ховаємо своїх солдатів. Нас просто вбивають. Тому просто потрібно це зробити – написати документ, який відповідає загальнонаціональним інтересам країн і глобальним інтересам Європи. І не треба посилатися на якісь причини – хтось хоче, хтось не хоче... Якщо такий документ буде підписано, якщо його буде доведено до виконання, тоді ми будемо мати підстави сказати: успіх на Донбасі є", – підкреслив Кравчук.

Водночас він додав, зміниться ситуація на Донбасі не одразу та потрібно буде багато часу для цього, проте дорога буде відкритою.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Прийстако наголошує, що реалізація формули – це "шлях до миру", а альтернативою цьому є повна мобілізація.

Якщо для народу це є прийнятною ціною, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив вже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії та намагаємося захистити себе без мирного процесу. Всі ці опції стоять перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати та запропонувати найкращі з цих рішень,

– підкреслює дипломат.

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Реалізація формули Штайнмаєра в Україні: що про це потрібно знати

1 жовтня представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, за яким Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Цю формулу у 2016 році презентував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєра, оскільки мінські угоди сторони конфлікту на Донбасі не виконували.

Документ передбачає, що тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як на окупованих теритріях Сходу України пройдуть місцеві вибори. Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вони відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

Згодом президент Володимир Зеленський у зверненні до українців пояснив, що формула Штайнмаєра не означає визнання окупації Криму та відмову від Донбасу. Також він переконує, що захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути переданою під контроль України.

Попри усі запевнення з боку, низка обласних і міських адміністрацій виступила проти формули Штайнмаєра. На думку депутатів цих органів, внаслідок реалізації цієї формули відбудеться капітуляція України та настане загроза українській державності.

Крім того, у багатьох містах України пройшли акції під назвою «Ні Капітуляції!». Останній такий захід відбувся 14 жовтня. Протестувальники закликають українську владу не реалізовувати формулу Штайнмаєра та не розводити війська на Донбасі, оскільки, на їхнє переконання, за таких умові відбудеться капітуляція України перед Росією.

15 жовтня Пристайко обговорив з колегами Євросоюзу формулу Штайнмаєра. Також під час зустрічі окреслив конкретні кроки її реалізації.

Як Україна бачить реалізацію формули Штайнмаєра:

– має відбутися віведення російських військ та найманців з Донбасу.

– місцеві вибори на окупованому Донбасі мають пройти за українським законодавством;

– запровадження тимчасового особливого статус Донбасу відбуватиметься спершу на період виборів.

– якщо ОБСЄ визнає вибори вільними та демократичними, особливий статус закріплюється на постійній основі.