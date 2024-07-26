Донька Ірини Фаріон дала перше інтерв’ю після вбивства матері. 19 липня 2024 року мовознавицю застрелили біля власного будинку у Львові.

Читайте також Ймовірний вбивця Фаріон міг готуватися й до інших злочинів, – Клименко

Що відбувалося перед вбивством Фаріон

Софія Семчишин розповіла про символічні речі, які ставалися напередодні вбивства.

Зовсім недавно, десь два тижні тому, я не знаю, чи це якісь символічні речі. Чоловік поїхав на фронт, бо був у відпустці. І ми його відвезли з Евою (онукою Ірини Фаріон, – 24 Канал). Падав сильний дощ, ми прийшли до хати і під альтанкою в нас котик нявкає. Малесенький зовсім. І ми його забрали собі. І я вважаю, що це також певний знак. Бо вона дуже любила тваринок. І оцей котик Рудик, як ми його назвали, це є певний символізм,

– розповіла донька Фаріон.

Упродовж останніх двох тижнів Ірина Фаріон постійно запитувала у дочки: "Де ти? Ти вдома? Все добре?", наказуючи позачиняти вікна у будинку.

Можливо, в неї було відчуття якесь. Але вона цього мені не говорила,

– поділилася Софія Семчишин.

Водночас перед вбивством вони в основному обговорювали майбутній відпочинок на морі. За словами доньки, не було відчуття, що це останні розмови.

В останньому повідомленні до матері Софія Семчишин написала, що замовила приміщення для святкування дня народження сина. Фаріон відповіла, що донька молодець і вони підуть святкувати. А пізніше вона повідомила, що викликала таксі.

Це було о 19:17. І все,

– сказала Софія.

До слова, раніше аналітики ідентифікували особу, яку прокуратура підозрює у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний житель Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко.