Дочь Ирины Фарион дала первое интервью после убийства матери. 19 июля 2024 года языковеда застрелили возле собственного дома во Львове.

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Что происходило перед убийством Фарион

София Семчишин рассказала о символических вещах, которые происходили накануне убийства.

Совсем недавно, где-то две недели назад, я не знаю, или это какие-то символические вещи. Муж поехал на фронт, потому что был в отпуске. И мы его отвезли с Эвой (внучкой Ирины Фарион, – 24 Канал). Шел сильный дождь, мы пришли в дом и под беседкой у нас котик мяукает. Маленький совсем. И мы его забрали себе. И я считаю, что это также определенный знак. Потому что она очень любила животных. И этот котик Рудик, как мы его назвали, это определенный символизм,

– рассказала дочь Фарион.

В течение последних двух недель Ирина Фарион постоянно спрашивала у дочери: "Где ты? Ты дома? Все хорошо?", приказывая позакрывать окна в доме.

Возможно, у нее было ощущение какое-то. Но она этого мне не говорила,

– поделилась София Семчишин.

В то же время перед убийством они в основном обсуждали предстоящий отдых на море. По словам дочери, не было ощущения, что это последние разговоры.

В последнем сообщении к матери София Семчишин написала, что заказала помещение для празднования дня рождения сына. Фарион ответила, что дочь молодец и они пойдут праздновать. А позже она сообщила, что вызвала такси.

Это было в 19:17. И все,

– сказала София.

К слову, ранее аналитики идентифицировали личность, которую прокуратура подозревает в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Федорович Зинченко.