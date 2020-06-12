Суд продовжив розслідування у справі Гандзюк
Напередодні прокуратура оголосила про завершення справи вбивства активістки Катерини Гандзюк та передала справу до суду. Однак суд вирішив продовжити розслідування до 29 липня.
Прокурор у справі вбивства Гандзюк Андрій Сенюк розповів, що розслідування продовжили 11 червня у зв’язку з новими обставинами, повідомляє "Громадське".
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Сенюк пояснив, що одному з обвинувачених Володимиру Мангеру вручили клопотання про зміну запобіжного заходу із заставу на тримання під вартою. Наразі триває судове засідання.
Однак рішення про поновлення досудового розслідування стосується й іншого обвинуваченого – Олексія Левіна. Прокурор відмовився розкривати деталі, зазначивши, що виявлені факти засвідчили про "ризики", пов’язані з необхідністю зміни запобіжного заходу.
25 травня Печерський суд залишив підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна під вартою до липня.
Завершення розслідування у справі Гандзюк: що відомо
- 27 квітня СБУ та Генпрокуратура повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк.
- Вони висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру.
- Це спровокувало протести активістів, а батько загиблої Катерини Гандзюк розкритикував завершення слідства.
- В Офісі генпрокурора наголосили – прокурор дійшов висновку, що є достатньо підстав для складання обвинувального акту щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника одного з депутатів облради Олексія Левіна (Москаленка).
- Вже 25 травня суд залишив підозрюваного Олексія Левіна під вартою до липня.
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео