Напередодні прокуратура оголосила про завершення справи вбивства активістки Катерини Гандзюк та передала справу до суду. Однак суд вирішив продовжити розслідування до 29 липня.

Прокурор у справі вбивства Гандзюк Андрій Сенюк розповів, що розслідування продовжили 11 червня у зв’язку з новими обставинами, повідомляє "Громадське".

Читайте також В Одесі підпалили авто адвоката Болдіна, який захищав фігуранта справи Гандзюк: фото і відео

Сенюк пояснив, що одному з обвинувачених Володимиру Мангеру вручили клопотання про зміну запобіжного заходу із заставу на тримання під вартою. Наразі триває судове засідання.

Однак рішення про поновлення досудового розслідування стосується й іншого обвинуваченого – Олексія Левіна. Прокурор відмовився розкривати деталі, зазначивши, що виявлені факти засвідчили про "ризики", пов’язані з необхідністю зміни запобіжного заходу.

25 травня Печерський суд залишив підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна під вартою до липня.