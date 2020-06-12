Накануне прокуратура объявила о завершении дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и передала дело в суд. Однако суд решил продолжить расследование до 29 июля.

Прокурор по делу убийства Гандзюк Андрей Сенюк рассказал, что расследование продолжили 11 июня в связи с новыми обстоятельствами, сообщает "Громадське".

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Сенюк пояснил, что одному из обвиняемых Владимиру Мангеру вручили ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Сейчас идет судебное заседание.

Однако решение о возобновлении досудебного расследования касается и другого обвиняемого – Алексея Левина. Прокурор отказался раскрывать детали, отметив, что выявленные факты свидетельствуют о "рисках", связанных с необходимостью изменения меры пресечения.

25 мая Печерский суд оставил подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина под стражей до июля.

Завершение расследования по делу Гандзюк: что известно

27 апреля СБУ и Генпрокуратура сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Они выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру.

Это спровоцировало протесты активистов, а отец погибшей Екатерины Гандзюк раскритиковал завершение следствия.

В Офисе генпрокурора отметили – прокурор пришел к выводу, что есть достаточно оснований для составления обвинительного акта в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника одного из депутатов облсовета Алексея Левина (Москаленко).

Уже 25 мая суд оставил подозреваемого Алексея Левина под стражей до июля.

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