Наразі Бігун перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 15 років у в'язниці.

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Підозрюваний у жорстокому вбивстві колись працював слідчим

Нещодавно в Ірпені правоохоронці затримали 37-річного Петра Бігуна. За версією слідства, він вбив та розрізав на дрібні шматки свою кохану. Після цього частину чоловік розніс по смітниках та водоймах, однак дещо залишив собі.

У помешканні Бігуна правоохоронці знайшли серце, язик, матку та нирку вбитої жінки. Органи він заховав у морозилці. Журналістка Анна Бабінець розповіла, що чоловік дуже професійно приховував свій злочин.

Здавалося б, звичайний маніяк. Але ні, не звичайний: вихований за бюджетні гроші та двічі, по суті, не покараний за вчинені злочини,

– зауважила Бабінець.

Вона додала, що під час перегляду відео правоохоронців про це вбивство ніяк не могла зрозуміти, звідки в учасника ток-шоу "Одруження наосліп" з'явилися такі навички з приховування злочинів.

"У відео голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у деталях розповідає про вбивство і про те, що Петро був адвокатом та учасником ток-шоу. Але чомусь не розповідає, що Петро Бігун – колишній правоохоронець, слідчий прокуратури", – зазначила журналістка.

Бабінець розповіла, що у 2016 році Бігун працював слідчим в особливо важливих справах Київської прокуратури. У той час він скоїв кілька злочинів:

У стані алкогольного сп'яніння Бігун перекинувся на своєму Мерседесі S500L. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Однак винуватця аварії не покарали – кримінальне провадження закрили через термін давності.

Наступного року Бігуна звинуватили вже в службовій підробці. За версією правоохоронців, він складав неправдиві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчого визнали винним у підробці документів. Однак суд вирішив звільнити його він відбування покарання у в'язниці – Бігуну дали лише іспитовий термін.

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Приховувати злочини Бігун навчився за бюджетні гроші

Бабінець розповіла, що потім Бігун став адвокатом та двічі балотувався у депутати:

вперше – від партії "Правий сектор" до Київської міської ради,

а вдруге – як самовисуванець до Верховної Ради.

"Схоже, що ніхто не перевіряв бекграунд колишнього слідчого, і ми могли б отримати чергового скандального депутата, який жив би за наші податки. Ну, а далі наш герой вбиває 39-річну жінку та професійно приховує злочин", – наголосила журналістка.

За її словами, важливо розуміти, що Бігун навчився приховувати злочини за бюджетні гроші – у час своєї роботи слідчим прокуратури в особливо важливих справах, коли підробляв документи та "вийшов сухим з води".

"Головний поліцейський Київщини Нєбитов у своєму хорор-відео про маніяка пафосно підсумовує, що "небезпека може бути зовсім поруч, небезпека може прийти звідки її не чекаєш". Та ні! Небезпека майже напевне прийде від непокараного зла: спочатку ти їздиш п'яний за кермом, потім на посаді слідчого підробляєш документи, а потім вбиваєш і розчленовуєш жінку", – додала Бабінець.

За її словами, говорити про те, що Бігун є маніяком-самородком з шоу про одруження, – це маніпуляція.

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У поліції відреагували на допис Бабінець

Голова поліції Київщини Андрій Нєбитов прокоментував допис журналістки про затримання Бігуна. Він зазначив, що у відео про розкриття правоохоронцями вбивства на Обухівщині вказали інформацію про чинний статус підозрюваного на момент скоєння злочину без зазначення персональних даних.

Всі ж факти щодо минулого особи – предмет дослідження слідчих, тому я Вашу інформацію не підтверджую і не спростовую. Звичайно, можна було б починати з дитинства кожного підозрюваного, вказувати, ким були батьки, як він виховувався, де навчався, які книги читав,

– зазначив Нєбитов.

За словами очільника поліції, на відміну від цивільних розслідувачів, він передусім виконує профілактику скоєння правопорушень, а також вимоги закону "Про Національну поліцію",

"І намагаюсь робити це у сучасний та доступний для цивілізованого суспільства спосіб", – підсумував Нєбитов.

Своєю чергою, Бабінець зазначила, що у відео розповіли про те, що Бігун був учасником ток-шоу про одруження, попри те, що це не принципова інформація для розслідування, а лише штрих до портрета підозрюваного. Однак, на її думку, важливішою є інформація саме про його минулу роботу в прокуратурі.

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