Про це 24 Каналу розповів Дмитро Попов – кандидат психологічних наук. За його словами, їхні гучні заклики про необхідність помсти – чергова провокація.

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У російських пропагандистів паніка

Дмитро Попов пояснив, що, звісно, росіяни невтомно будуть звинувачувати всіх, хто буде помічений бодай із найменшим натяком на блакитний та жовтий кольори.

Серед них і Дар'я Трепова, відверте фото якої активно шириться мережею. На її світлині на задньому фоні ніби теж є українська патріотична символіка.

На фоні цього зміг не відреагувати на вбивство Татарського й журналіст Антон Красовський.

Він дуже сумно на фоні дачі з каміном намагався сказати, що дорогий товариш і друг пішов, ми будемо наступними,

– зауважив психолог.

На його думку, така промова журналіста була нещирою і більш схожою на піар-акцію.

"До того ж він дуже багато розповідав негативного про Україну, особливо, коли він намагався топити українських дітей у річці", – пригадав Попов.

За його словами, подібні заяви – це явний фашизм та геноцид.

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Соловйов в ударі

Дмитро Попов зосередив увагу, що славнозвісний Владімір Соловйов теж не зміг залишитися осторонь.

"Соловйов як завжди дуже агресивно та харизматично став заявляти: "Скільки можна? Чому наші спецслужби на це не реагують?" – прокоментував він.

На його думку, пропагандист переграв, проте нічого нового у цьому немає.

Я пам'ятаю разів 5, напевно, що він заявляв, що завжди на мушці у всіх спецслужб нацистів усіх часів усієї планети. Взагалі всі мисливці за Соловйовим,

– зауважив психолог.

За його словами, його висловлення про те, що Росія має переходити в режим знищення всіх терористів – традиційна маячня пропагандиста.

Симоньян та Кеосаян не стрималися

Дмитро Попов наголосив, що щодо не менш відомої російської пропагандистки Маргарити Симоньян складно робити якісь висновки, тому що вона дуже обережно висловилася про смерть Татарського. Втім, важко оминути поведінку ще одного російського шута – її чоловіка.

"Щодо Тиграна Кеосаяна, то він – така людина, яка намагається щось комічне створити з того, що не комічним", – зауважив він.

На його думку, Кеосаяна взагалі важко сприймати.

Його заява дуже схожа на заяву Соловйова, тобто вони хочуть, щоб була якась відповідь жахлива і безпощадна,

– пояснив психолог.

Водночас Кеосаян все ж припускає, що це може бути й наслідок внутрішніх розборок у Росії, які призведуть до розпаду країни.

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