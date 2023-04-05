Об этом 24 Каналу рассказал Дмитрий Попов – кандидат психологических наук. По его словам, их громкие призывы о необходимости мести – очередная провокация.
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У российских пропагандистов паника
Дмитрий Попов объяснил, что, конечно, россияне без устали будут обвинять всех, кто будет замечен хотя бы с наименьшим намеком на голубой и желтый цвета.
Среди них и Дарья Трепова, откровенное фото которой активно распространяется по сети. На ее фотографии на заднем фоне будто тоже есть украинская патриотическая символика.
На этом фоне смог не отреагировать на убийство Татарского и журналист Антон Красовский.
Он очень грустно на фоне дачи с камином пытался сказать, что дорогой товарищ и друг ушел, мы будем следующими,
– заметил психолог.
По его мнению, такая речь журналиста была неискренней и более похожей на пиар-акцию.
"К тому же он очень много рассказывал негативного об Украине, особенно когда он пытался топить украинских детей в реке", – вспомнил Попов.
По его словам, подобные заявления – явный фашизм и геноцид.
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Соловьев в ударе
Дмитрий Попов сосредоточил внимание, что знаменитый Владимир Соловьев тоже не смог остаться в стороне.
"Соловьев как всегда очень агрессивно и харизматично стал заявлять: "Сколько можно? Почему наши спецслужбы на это не реагируют? – прокомментировал он.
По его мнению, пропагандист переиграл, однако ничего нового в этом нет.
Я помню раз 5, наверное, он заявлял, что всегда на мушке у всех спецслужб нацистов всех времен всей планеты. Вообще все охотники за Соловьёвым,
– заметил психолог.
По его словам, его высказывание о том, что Россия должна переходить в режим уничтожения всех террористов – традиционный бред пропагандиста.
Симоньян и Кеосаян не удержались
Дмитрий Попов подчеркнул, что относительно не менее известной российской пропагандистки Маргариты Симоньян сложно делать какие-то выводы, потому что она очень осторожно высказалась о смерти Татарского. Впрочем, трудно обойти поведение еще одного русского шута – ее мужа.
"Что касается Тиграна Кеосаяна, то он – такой человек, который пытается что-то комическое создать из того, что не комично", – заметил он.
По его мнению, Кеосаяна вообще сложно воспринимать.
Его заявление очень похоже на заявление Соловьева, то есть они хотят, чтобы был какой-то ответ ужасен и беспощаден,
– объяснил психолог.
В то же время Кеосаян все же предполагает, что это может быть следствием внутренних разборок в России, которые приведут к распаду страны.
Убийство пропагандиста Татарского: главное
- В кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге 2 апреля на так называемом "творческом вечере" российского пропагандиста Владлена Татарского раздался взрыв.
- В результате он погиб на месте, еще 32 человека пострадали.
- По версии следствия, вроде бы взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила участница этого сборища Дарья Трепова.
- Россия назвала это "терактом". А также обвинила в причастности вроде бы "украинские спецслужбы".
- Якобы владельцем кафе является глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин. Эксперты Института исследования войны считают, что убийство российского пропагандиста может быть предупреждением для главы ППК "Вагнера". Сам главарь вагнеровцев заявил, что сомневается, что к убийству Татарского причастен "киевский режим".