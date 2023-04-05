Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, ліквідація Татарського – чергова провокація Росії, яка не варта уваги.

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З'явилися нові деталі справи

Олексій Бурлаков пояснив, що росіяни, звісно, не могли оминути Україну і повсякчас виголошують версії про її причетність до інциденту.

Втім, з кожним днем з'являється ще більше цікавої інформації. Наприклад, щодо Дар'ї Трепової, яка подарувала пропагандисту статуетку того вечора.

Виявили, що вона фінансувала Фонд боротьби із корупцією – це структура Олексія Навального. Тут Навальний спливає,

– зазначив журналіст-міжнародник.

Окрім цього, стало відомо, що Владлєн Татарський був помічником депутата Держдуми від "Справедливої Росії".

"Справедлива Росія" – це хлопці, які теж товаришують із Євгєнієм Пригожиним", – пояснив Бурлаков.

За його словами, в цій історії й так багато цікавих фігурантів, тож Україна тут явно ні до чого.

Олексій Бурлаков розказав, що спільне між фейковими заявами Пригожина і вбивством Татарського: дивіться відео

До чого тут Пригожин

Олексій Бурлаков наголосив, що наразі ширяться доволі дивні чутки щодо причини смерті Татарського. Одна з них – вибухівка була закладена заздалегідь у стільцях.

Російські Телеграм-канали, які пов'язані з силовиками, дописували, що нібито є якийсь секретний чат, з цією Дар'єю, де вона писала, що "мене підставили, краще б я загинула",

– розказав журналіст-міжнародник.

На його думку, відео допиту підозрюваної викликає теж багато питань та сумнівів. На питання про те, хто змусив її це зробити, дівчина відповідає: "Давайте я після розкажу?".

"ФСБ, зберіться, будь ласка. Якось можна буде все ж таки трохи більше подумати, ніж напередодні ввечері над цією версією", – зосередив увагу Бурлаков.

За його словами, все ж головною причиною загибелі пропагандиста є внутрішні розборки. Фігурує в них і славнозвісний очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин.

Постановка, як і з тим "взяттям" Бахмуту черговим, де він встромляє цей прапор,

– наголосив він.

Тож насправді вбивство Татарського розкриває ще дуже багато прихованих Росією деталей.

Нагадаємо! Власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин опублікував відео, де стверджує, що його бойовики нібито захопили міську адміністрацію Бахмута. Однак насправді росіяни ще далекі від взяття контролю над українським містом.

Убивство пропагандиста Татарського: головне