Вбивство ветерана "Сармата": двоє суддів у справі взяли самовідвід

Двоє суддів з колегії Бердянського суду, яка мала розглядати справу про вбивство Віталія "Сармата" Олешка , взяли самовідвід. Зокрема, про самовідвід заявила головуюча суддя Надія Дубровська.

Таке рішення було оголошено суддями 29 липня під час засідання у цій справі, повідомляє "Радіо свобода".

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Головуюча суддя Дубровська пояснила своє рішення знайомством членів її сім'ї з вдовою загиблого. Зокрема, її чоловік надавав послуги з ремонту електропроводки, а донька відпочивала на базі, що належить дружині Олешка.

Інша суддя Олена Кошова повідомила, що у неї на розгляді перебуває позов до загиблого Віталія Олешка. Його розгляд після вбивства "Сармата" було продовжено для його реабілітації за заявою дружини.

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Зараз у справі про вбивство військового зроблено перерву, аби визначити новий склад колегії суддів.

Хто такий Олешко і що відомо про його вбивство?Олешко "Сармат" був активістом та ветераном бойових дій Донбасі, учасником "Самооборони Бердянська" під час Революції Гідності. У травні 2014 року записався до складу підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас" і вирушив воювати на окуповані території.



Вбили Олешка 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Нападник застрелив "Сармата" з мисливської рушниці у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власноруч, і в якому мешкав.



У вбивстві підозрюють колишніх членів батальйону "Торнадо", мешканців Дніпра, теж учасників АТО. Вони входили до складу злочинного угруповання із Дніпра.