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      Оглядач газети "Коммерсант"

      Версии крушения украинского самолета в Иране: "Истинные причины вряд ли удастся скрыть"

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      Версию теракта не исключают / Getty images

      Уж очень быстро из Тегерана стали приходить сообщения о том, что стало причиной трагедии с самолетом, так молниеносно это обычно не делается.

      8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана разбился украинский Boeing 737. На борту самолета было 176 человек. Об этом сообщает МВД Украины. Никто из них не выжил.

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      Лайнер "Международных авиалиний Украины" следовал из Тегерана в Киев, он рухнул почти сразу после взлета в 30 км от аэропорта. Официальный представитель воздушной гавани заявил, причиной крушения могло стать возгорание двигателя самолета. По данным иорданского издания Al-Hadath, борт был случайно сбит иранскими ПВО. Но Тегеран эту версию отвергает. В ночь крушения самолета Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке. Это стало ответом на гибель иранского генерала Касема Сулеймани, он был убит 3 января недалеко от Багдада по приказу президента США Дональда Трампа. Страна могла бы обвинить американцев в крушении украинского самолета, но судя по сообщениям, которые поступают от властей, Тегеран не хочет политизировать катастрофу, говорит международный обозреватель "Ъ" Максим Юсин.

      Кто разбился в авиакатастрофе / 24 канал
      Кто разбился в авиакатастрофе / 24 канал

      Рекомендуем! Мировые СМИ о крушении самолета МАУ в Иране: версии противоречивы

      По одной из версий, которую в том числе озвучивают и иранские СМИ, правда, неофициально, украинский самолет был сбит системами иранских ПВО, официальные власти это отрицают. Что бы такой сценарий значил для Ирана?

      – Конечно, совпадение просто невероятное, что в один день происходят подобные вещи, и сразу же в голову будут лезть различные версии. Прежде чем всерьез обсуждать, нужно иметь какие-то факты. Что удивило меня изначально в этой истории? Уж очень быстро из Тегерана стали приходить сообщения о том, что стало причиной трагедии с самолетом, так молниеносно это обычно не делается. В ближайшие если не минуты, то часы власти уже официально выдвинули версию возгорания двигателя и технических проблем. Это немного меня удивило.

      С другой стороны, если все действительно так, как описывает Иран, то мы об этом скоро узнаем, это визуально должно быть заметно. Спасатели уже нашли черные ящики, а с учетом того, что расследование подобных авиакатастроф происходят по достаточно строгому протоколу, все-таки есть вероятность того, что истинные причины вряд ли удастся скрыть. В любом случае расследование будет проводиться, несмотря на всю специфику нынешней международной ситуации и тегеранского режима. Представителей международных властей допустят к расследованию, и мы все узнаем.

      Такие совпадения – это действительно какая-то совершенно уникальная ситуация. Может ли Тегеран использовать это, обвинив США в нападении и в том, что самолет сбили их системы?

      – Это первое, что мне пришло в голову, когда я увидел эти новости. Тегерану следовало бы раскручивать идею того, что американцы дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке и то, к каким последствиям это привело. Но опять-таки в этом случае нелогичны действия властей, которые мгновенно приводят вполне себе техническую версию аварии, это немножко смущает и сбивает нас с логики рассуждений.

      Можно сказать, что сейчас счет идет уже фактически на часы. Сначала были ночные ракетные атаки КСИР, потом падение самолета утром в аэропорту Тегерана? Что будет дальше?

      – Ситуация сложнейшая, те из мировых лидеров и союзников США, кто уже успел сделать заявления, главным образом призывает Штаты к деэскалации. Очевидно, что это все затеял Трамп, но тем не менее кто-то должен остановиться, но для этого нужны логические обоснования, чтобы можно было сохранить лицо. В данном случае мир поверит американцам, а не иранцам, которые утверждают, что в ходе ракетных ударов было 80 жертв. Если США остановятся, то есть шанс, что и Тегеран сделает то же самое, заявив своим соотечественникам, что вот, видите, мы нанесли удар, было отправлено 20 крылатых ракет. Если можно вообще говорить о благоприятном сценарии, то лучше если бы и Иран, и Америка остановились.

      Все, что Трамп наговорил по поводу 52 целей, в том числе объектов культурного наследия – это чудовищно и открывает глаза всем, даже тем, кто сейчас сочувствует ему в рамках начинающейся предвыборной кампании.

      При Обаме такого безумия, которое может сейчас втянуть весь регион в абсолютно чудовищный цикл насилия, не было бы. Я сейчас нахожусь в Африке, общаюсь с иностранными туристами, и они уже думают, как им возвращаться домой, потому что очень многим нужно лететь через все это пространство Ближнего Востока – через Дубай и Катар, по которым иранцы могут наносить удар именно.

      Америка и Иран явно пошли вразнос, и, по мнению многих, уже давно в мире должен появится какой-то стабилизатор.

      Украинцы, которые погибли в авиакатастрофе / 24 канал
      Украинцы, которые погибли в авиакатастрофе / 24 канал

      Беседовал Петр Косенко
      Источник: Коммерсантъ

      Мысли автора не отражают позицию редакции. Любые версии, озвученные до решения спецкомиссии, не являются официальными.

      Важно: Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах

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      Автор: Максим Юсін
      Теги: Новини політики Новини України Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Публікації Новини США Конфлікт між США та Іраном Вбивство Сулеймані
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