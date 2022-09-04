3 вересня о 23:07 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення, що в приватному житловому будинку в селі Іванівка стався вибух газоповітряної суміші.
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На місце події направили особовий склад 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища міського типу Ставище. Внаслідок вибуху зруйновано 2 стіни будинку.
Що відомо про постраждалих
Травми отримали 3 мешканці будинку: жінка 1973 року народження, дівчина 1994 року народження та семимісячна дитина.
Маму та доньку доправили до опікового центру Київської клінічної лікарні №2 з опіками обличчя І – ІІ ступеня.
За добу на Харківщині 22 пожежі: є загибла та поранені
За минулу добу, 3 вересня, у Харківській області спалахнули 22 пожежі. Вони виникли через обстріли російської армії.
В результаті обстрілу Чугуївського району загинула 45-річну жінка. Ще 2 людини зазнали поранень: 64-річна жінка з Чугуївського району та 43-річний чоловік з Ізюмського району.
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