Керівник Bellingcat Христо Грозєв розповів, що вони намагалися показати успіх кадировського спецпідрозділу "Ахмат". Не менш ніж 5 людей одночасно знімали розвідгрупу кадирова під час захоплення заводу Азот у Лисичанську, Сєвєродонецьку та в інших місцях.

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Спершу пошук звузився до 2 осіб

Завдяки пропагандистським відео журналісти багато разів змогли помітити людину, за ознаками дуже схожу на ката українського військового.

Це дало нам та іншим розслідувачам дві дуже корисні речі. По-перше, багато разів ми змогли знайти у високій якості (зображення) саме людину, яка була дуже схожа за своїм одягом, за речами, які у нього були на руках, на людину, яку видно без обличчя на відео з убивством. Це була перша частина, яка дуже допомогла, тому що ми змогли звузити коло можливих злочинців, підозрюваних до двох,

– поділився керівник Bellingcat.

Як ідентифікували саме того ката

За словами Христо Грозєва, лише один із підозрюваних стояв поруч із білою машиною, яка виднілася за обличчями тих, хто скоював воєнні злочини на відео.

Це біла машина з літерою Z, намальованою вручну двічі. Не можна було подумати, що є така друга машина, бо літера була намальована з певними кутами. Ми знайшли таку машину у пропагандистському відео Патріка Ланкастера, яке він знімав наприкінці червня – на початку липня. Ми побачили одного з цих людей, які були з таким капелюхом, з такими речами на руках, буквально в цій машині він брав пляшку води,

– сказав Грозєв.

Журналіст-розслідувач пояснив, що це був ключовий момент, без якого розслідувачі не змогли б довести, що це не підставне відео. Він також вкотре підтвердив той факт, що "іноді пропагандисти роблять корисну роботу".

Думаю, що це просто наслідки війни нового світу, у якій пропаганда не може діяти лише в один бік, тобто вона завжди залишає сліди, і можна перетворити її на зброю для пошуку істини,

– вважає керівник.

Що відомо про окупанта, який катував українського полоненого

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі зуміли встановити окупанта, який катував військового в українській формі. Воєнним злочинцем виявився тувинець Очур-Суге Монгуш 1993 року народження.

Крім цього, журналісти навіть поговорили з катом. Він намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях.

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