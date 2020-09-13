Відомого політтехнолога Шклярова могли навмисно заразити COVID-19 у мінському СІЗО: деталі
Адвокат відомого білоруського політтехнолога Віталія Шклярова стверджує, що силовики навмисно заразили його коронавірусом. Окрім того, політв'язню, ймовірно, зламали палець.
Захисник Шклярова Антон Гашинський розповів, що 8 вересня його підзахисному стало зле, в нього підвищилася температура, почався кашель і озноб. Про це повідомляє РБК.
Актуально Десятки тисяч – на акціях, сотні – в автозаках: протести у Білорусі 13 вересня – фото, відео
Що відомо про стан Віталія Шклярова
- Шклярову відмовили не лише в проведенні тесту на COVID-19, флюрографії, а й в загальному медобстеженні та госпіталізації.
- Лише після того, як стан чоловіка значно погіршився силовики дали йому "Ібупрофен".
- Адвокат також додав, що, за словами Шклярова, керівництво СІЗО за розпорядженням вищих посадових осіб режиму Лукашенка могло навмисно заразити його COVID-19, оскільки його співкамерники постійно змінювалися.
Гашинський також додав, що Шклярову, ймовірно, зламали палець. Однак той поки відмовляється, або ж боїться розповідати, звідки в нього перелом.
Віталій дуже злякався, коли його запитали про перелом пальця. Він розгубився та сказав, що розповість про це пізніше,
– зазначив адвокат.
Хто такий Віталій Шкляров і що відомо про його затримання
- Режим Лукашенка затримав відомого опозиційного політика Сергія Тихановського, а згодом й політичного консультанта Віталія Шклярова.
- Їм обом інкримінують організацію незаконного мітингу на підтримку кандидатки в президенти Світлани Тихановської 29 травня в місті Гродно. Сам Шкляров заперечує всі звинувачення проти себе і стверджує, що затримання – це помста "останнього диктатора Європи" за публічну критику дій Лукашенка.
- 18 серпня Шкляров передав журналістам відкритий лист, в якому розповів про тортури, психологічний тиск та приниження щодо нього та інших осіб, яких утримують в мінському СІЗО.
До теми Зачистка опозиції в Білорусі: а хто взагалі залишився на волі?