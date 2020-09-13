Адвокат відомого білоруського політтехнолога Віталія Шклярова стверджує, що силовики навмисно заразили його коронавірусом. Окрім того, політв'язню, ймовірно, зламали палець.

Захисник Шклярова Антон Гашинський розповів, що 8 вересня його підзахисному стало зле, в нього підвищилася температура, почався кашель і озноб. Про це повідомляє РБК.

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Що відомо про стан Віталія Шклярова

Шклярову відмовили не лише в проведенні тесту на COVID-19, флюрографії, а й в загальному медобстеженні та госпіталізації.

Лише після того, як стан чоловіка значно погіршився силовики дали йому "Ібупрофен".

Адвокат також додав, що, за словами Шклярова, керівництво СІЗО за розпорядженням вищих посадових осіб режиму Лукашенка могло навмисно заразити його COVID-19, оскільки його співкамерники постійно змінювалися.

Гашинський також додав, що Шклярову, ймовірно, зламали палець. Однак той поки відмовляється, або ж боїться розповідати, звідки в нього перелом.

Віталій дуже злякався, коли його запитали про перелом пальця. Він розгубився та сказав, що розповість про це пізніше,

– зазначив адвокат.

Хто такий Віталій Шкляров і що відомо про його затримання

Режим Лукашенка затримав відомого опозиційного політика Сергія Тихановського, а згодом й політичного консультанта Віталія Шклярова.

Їм обом інкримінують організацію незаконного мітингу на підтримку кандидатки в президенти Світлани Тихановської 29 травня в місті Гродно. Сам Шкляров заперечує всі звинувачення проти себе і стверджує, що затримання – це помста "останнього диктатора Європи" за публічну критику дій Лукашенка .

. 18 серпня Шкляров передав журналістам відкритий лист, в якому розповів про тортури, психологічний тиск та приниження щодо нього та інших осіб, яких утримують в мінському СІЗО.

Зверніть увагу! Віталій Шкляров – відомий на Заході політтехнолог. Раніше він працював над кампанією 2016 року кандидата в президенти США Берні Сандерса, а також президента Барака Обами у 2012 році. Окрім того, він працював у штабах Ангели Меркель та Ксенії Собчак. Американська влада та ОБСЄ раніше закликали білоруських посадовців відпустити Шклярова.

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