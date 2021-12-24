Тож Україна дотримується плану. Натомість вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Актуально На COVID-19 в Україні захворіли понад 6,6 тисячі українців: актуальна статистика

Добова статистика щеплень

Так, за добу 23 грудня в Україні 113 882 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 36 546 людей. Тоді як повністю імунізовані – 76 543 людини. Додаткову дозу отримали 793 людини.

Щеплення проводили 864 мобільні бригади з імунізації, 3 331 пункт щеплення та 458 центрів вакцинації населення.

Зверніть увагу! 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 537 066 людей, з них:

отримали першу дозу – 14 537 064 людини;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей;

отримали додаткову дозу – 1 389 людей.

Загалом провели 27 834 543 щеплення.

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 207 141,

Coronavac – 4 752 551,

AstraZeneca – 1 616 215,

Moderna – 1 453 292,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

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