Украина придерживается плана. Уже 46,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19.

Актуально COVID-19 в Украине заболели более 6,6 тысячи украинцев: актуальная статистика

Суточная статистика прививок

Так, за сутки 23 декабря в Украине 113 882 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 36 546 человек. Тогда как полностью иммунизированные – 76 543 человека. Дополнительную дозу получили 793 человека.

Прививки проводили 864 мобильные бригады по иммунизации, 3 331 пункт прививки и 458 центров вакцинации населения.

Обратите внимание! 1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании привили 14 537 066 человек, из них:

получили первую дозу – 14 537 064 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 людей;

получили дополнительную дозу – 1 389 человек.

Всего провели 27 834 543 прививки.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 207 141,

Coronavac – 4 752 551,

AstraZeneca – 1 616 215,

Moderna – 1 453 292,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

Напомним! Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

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