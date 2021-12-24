Украина придерживается плана. Уже 46,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19.
Актуально COVID-19 в Украине заболели более 6,6 тысячи украинцев: актуальная статистика
Суточная статистика прививок
Так, за сутки 23 декабря в Украине 113 882 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 36 546 человек. Тогда как полностью иммунизированные – 76 543 человека. Дополнительную дозу получили 793 человека.
Прививки проводили 864 мобильные бригады по иммунизации, 3 331 пункт прививки и 458 центров вакцинации населения.
Общая статистика
С начала вакцинальной кампании привили 14 537 066 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 537 064 человека;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 людей;
- получили дополнительную дозу – 1 389 человек.
Всего провели 27 834 543 прививки.
Какими вакцинами иммунизировали украинцев
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 207 141,
- Coronavac – 4 752 551,
- AstraZeneca – 1 616 215,
- Moderna – 1 453 292,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала