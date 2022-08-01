Про це в ефірі 24 каналу повідомив колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

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За його словами, Україна змогла ідентифікувати близько 11 тисяч викрадених дітей. Це згідно з останніми даними Міністерства внутрішніх справ. Крім того, виявляється, що є понад 600 пунктів перебування дітей.

В Росії заявили, що понад 100 дітей-сиріт, які були вивезені з Донбасу, їх всиновили,

– акцентував Микола Кулеба.

"Тобто ми бачимо, що раніше вони хоч якось намагалися прикриватися всі ці 8 років війни. Зараз вони відкрито говорять, що українська земля для російських дітей. Українські діти мають знати російську мову й говорити виключно російською. Тобто йде така поступова й досить агресивна русифікація", – додав Микола Кулеба.

Він зазначив, що вони готові вбивати за те, що українська дитина не знає російської мови. А також, що за це треба відрізати якісь частини тіла й так далі. Тобто ця російська агресія вже не прикрита.

Дивіться відео: Микола Кулеба про викрадення українських дітей

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