Випуск новин за 10:00: Порушення режиму тиші на Сході. Дискримінація українців в Польщі

У випуску новин за 9 січня станом на 10:00 – троє військовослужбовців поранені внаслідок обстрілів в зоні АТО. Бойовики продовжують нахабно порушувати режим припинення вогню. Українців на підприємстві під Варшавою змушують носити форму у синьо-жовтих кольорах, в той час коли інші такого не вдягають.

Також у випуску: Від початку року від вогню загинули 58 українців. У Сумах дітей з особливими потребами навчають карате. В Україні сьогодні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання.