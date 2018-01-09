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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Випуск новин за 10:00: Порушення режиму тиші на Сході. Дискримінація українців в Польщі

Випуск новин 10:43, сьогодні 55 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 січня станом на 10:00 – троє військовослужбовців поранені внаслідок обстрілів в зоні АТО. Бойовики продовжують нахабно порушувати режим припинення вогню. Українців на підприємстві під Варшавою змушують носити форму у синьо-жовтих кольорах, в той час коли інші такого не вдягають.

Також у випуску:

Від початку року від вогню загинули 58 українців.

У Сумах дітей з особливими потребами навчають карате.

В Україні сьогодні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Теги: АТО Війна на Донбасі Випуск новин Польща ЗНО
Джерело: 24 Канал
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