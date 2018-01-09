Випуск новин за 10:00: Порушення режиму тиші на Сході. Дискримінація українців в Польщі
Випуск новин 10:43, сьогодні 55 Читать новость на русском
У випуску новин за 9 січня станом на 10:00 – троє військовослужбовців поранені внаслідок обстрілів в зоні АТО. Бойовики продовжують нахабно порушувати режим припинення вогню. Українців на підприємстві під Варшавою змушують носити форму у синьо-жовтих кольорах, в той час коли інші такого не вдягають.
Також у випуску:
Від початку року від вогню загинули 58 українців.
У Сумах дітей з особливими потребами навчають карате.
В Україні сьогодні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання.
Джерело: 24 Канал
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