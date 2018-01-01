Випуск новин за 13:00: Нові обмеження швидкості руху на дорогах. У Ліверпулі згоріла автостоянка

У випуску новин за 1 січня станом на 13:00 – набули чинності нові правила швидкості руху на дорогах: у населених пунктах відтепер можна їхати не швидше 50 кілометрів на годину. У Ліверпулі палала багаторівнева стоянка: 1400 автомобілів згоріли вщент.

Також у випуску: 109-річчя від дня народження Степана Бандери. Запорізькі відчайдухи екстремально відсвяткували прихід Нового року. Російський опозиціонер Олексій Навальний записав новорічне привітання. На українському кордоні починає діяти біометричний режим.