Випуск новин за 13:00: Нові обмеження швидкості руху на дорогах. У Ліверпулі згоріла автостоянка
Випуск новин 13:48, сьогодні 153 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 січня станом на 13:00 – набули чинності нові правила швидкості руху на дорогах: у населених пунктах відтепер можна їхати не швидше 50 кілометрів на годину. У Ліверпулі палала багаторівнева стоянка: 1400 автомобілів згоріли вщент.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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