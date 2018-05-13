Випуск новин за 15:00: ДТП з українськими дітьми у Білорусі. Теракти в Індонезії
У випуску новин за 13 травня станом на 15:00 – діти з української дитячої футбольної команди потрапили у ДТП у Білорусі. 13-річний хлопчик, який сидів на першому пасажирському сидінні загинув, шестеро дітей у важкому стані доставлені у лікарні білоруського міста Кам'янець. В Індонезії смертники підірвали 3 християнських храми, загинули 11 людей і ще чотири десятки поранені.
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Джерело: 24 Канал
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