Випуск новин за 15:00: ДТП з українськими дітьми у Білорусі. Теракти в Індонезії

У випуску новин за 13 травня станом на 15:00 – діти з української дитячої футбольної команди потрапили у ДТП у Білорусі. 13-річний хлопчик, який сидів на першому пасажирському сидінні загинув, шестеро дітей у важкому стані доставлені у лікарні білоруського міста Кам'янець. В Індонезії смертники підірвали 3 християнських храми, загинули 11 людей і ще чотири десятки поранені.

Також у випуску: Четверо людей загинуло у ДТП на Кіровоградщині. Виходець з Чечні з ножем напав на людей у Парижі. Чому науковці виїжджають з України.