Випуск новин за 19:00: Причини ДТП на дорогах України. Старт "Північного потоку-2"

У випуску новин за 25 липня станом на 19:00 – експерт розповів про чинник жахливих ДТП на дорогах України, де загинула велика кількість людей. У Німеччині офіційно стартував політичний проект "Північний потік-2".

Також у випуску: У Черкасах на перехресті авто, яке вже перебувало в розшуку за скоєння ДТП, збило матір з дитиною. "Укравтодор" хотіло ремонтувати дороги на окупаційних територіях України.