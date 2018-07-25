Випуск новин за 19:00: Причини ДТП на дорогах України. Старт "Північного потоку-2"
У випуску новин за 25 липня станом на 19:00 – експерт розповів про чинник жахливих ДТП на дорогах України, де загинула велика кількість людей. У Німеччині офіційно стартував політичний проект "Північний потік-2".
Також у випуску:
У Черкасах на перехресті авто, яке вже перебувало в розшуку за скоєння ДТП, збило матір з дитиною.
"Укравтодор" хотіло ремонтувати дороги на окупаційних територіях України.
Джерело: 24 канал
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