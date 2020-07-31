Два роки минуло відтоді, як у Херсоні напали на активістку Катерину Гандзюк. Причиною трагедії називають діяльність активістки, зокрема боротьбу з корупцією серед чиновників Херсонщини.

Про те, чи вдасться покарати замовників – в ефірі 24 каналу розповів адвоката родини Гандзюк Масі Найєм.

До теми Вбивство Катерини Гандзюк: як просунулася справа за 2 роки

Судячи з того, що відбувається зараз, юридично, можливо, не всі будуть знайдені та покарані. Але я вірю, що буде інша відповідальність. Вони будуть жити в цій державі, пам'ятаючи, що причетні до вбивства Катерини. Це буде досить складно,

– заявив Найєм.

Кілька днів тому прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна за фактом замовлення й організації нападу на Гандзюк. Адвокат зазначив, що за тиждень – два буде підготовче засідання, після того будуть слухання по суті.

Це не триватиме один день, тиждень, місяць чи два. Мине мінімум рік, поки буде вирок суду. Я думаю, він усіх здивує, зокрема і прокуратуру,

– вважає Найєм.

Що змінилось за 2 роки?

Масі Найєм наголосив, що єдиний позитивний суд по справі був за Рябошапки. Тоді були певні зміни. До того, Луценко всіляко намагався робити все, щоби загальмувати справу.

Зараз же Венедіктова робила все, що завгодно, щоби перекинути відповідальність за це розслідування на суд. Якщо раптом суд визнає відсутність доказів причетності Мангера, тоді це буде питання суду і вона скаже: "Вибачте, але ми зробили все, що могли",

– зазначив Найєм.

Адвокат сім'ї Гандзюк також сказав, що не довіряє слідству, але вірить, що буде вирок, бо це "єдине, що залишається, коли справу вже передали в суд". Але поліція робила все, що завгодно, щоб не розслідувати цю справу, ствердив він.

Основне про справу Катерини Гандзюк

Слідство вважає, що влітку 2018 року Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.

Гандзюк начебто заважала Мангеру втілювати схеми незаконної вирубки лісу та підривала його авторитет в області.

Згодом Левін залучив до злочину Сергія Торбіна, а той уже знайшов виконавців.

Домовленість про напад оформили в офісі Ігоря Павловського, який, мовляв, знав про підготовку злочину.

Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року.

4 листопада активістка померла в лікарні.

Вирок у справі вже отримали 5 людей, які зізналися та пішли на угоду зі слідством.

Дивіться відео із адвокатом родини Гандзюк: