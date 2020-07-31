Два года прошло с тех пор, как в Херсоне напали на активистку Екатерину Гандзюк. Причиной трагедии называют деятельность активистки, в частности борьбу с коррупцией среди чиновников Херсонщины.

О том, удастся ли наказать заказчиков – в эфире 24 канала рассказал адвоката семьи Гандзюк Маси Найем.

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Судя по тому, что происходит сейчас, юридически, возможно, не все будут найдены и наказаны. Но я верю, что будет другая ответственность. Они будут жить в этом государстве, помня, что причастны к убийству Екатерины. Это будет довольно сложно,

– заявил Найем.

Несколько дней назад прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на Гандзюк. Адвокат отметил, что за неделю – две будет подготовительное заседание, после того будут слушания по существу.

Это не продлится один день, неделю, месяц или два. Пройдет минимум год, пока будет приговор суда. Я думаю, он всех удивит, в том числе и прокуратуру,

– считает Найем.

Что изменилось за 2 года?

Массе Найем отметил, что единственный положительный суд по делу был при Рябошапке. Тогда были определенные изменения. До этого, Луценко всячески пытался делать все, чтобы затормозить дело.

Сейчас же Венедиктова делала все, что угодно, чтобы перекинуть ответственность за это расследование на суд. Если вдруг суд признает отсутствие доказательств причастности Мангера, тогда это будет вопрос суда и она скажет: "Извините, но мы сделали все, что могли",

– отметил Найем.

Адвокат семьи Гандзюк также сказал, что не доверяет следствию, но верит, что будет приговор, потому что это "единственное, что остается, когда дело уже передали в суд". Но полиция делала все, что угодно, чтобы не расследовать это дело, подтвердил он.

Основное о деле Екатерины Гандзюк

Следствие считает, что летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Гандзюк якобы мешала Мангеру реализовывать схемы незаконной вырубки леса и подрывала его авторитет в области.

Впоследствии Левин привлек к преступлению Сергея Торбина, а тот уже нашел исполнителей.

Договоренность о нападении оформили в офисе Игоря Павловского, который, мол, знал о готовящемся преступлении.

Гандзюк облили кислотой 31 июля 2018 года.

4 ноября активистка умерла в больнице.

Приговор по делу уже получили 5 человек, которые признались и пошли на сделку со следствием.

Смотрите видео с адвокатом семьи Гандзюк: