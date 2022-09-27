У Держприкордонслужбі пояснили, що потрібно для виїзду чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей.

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Які документи потрібні для перетину кордону багатодітному татові

Чоловік, який є батьком трьох і більше дітей, може перетинати кордон за наявності свідоцтва про народження дітей (трьох і більше) або нотаріально завірених їх копій.

Чи дозволяють виїзд чоловікам з інвалідністю

Згідно з частиною 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", чоловіки з інвалідністю мають право на виїзд з України незалежно від групи інвалідності.

Проте для перетину кордону потрібен один з документів, які підтверджують інвалідність:

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о);

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги

відповідно до Законів України, в яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

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