Внаслідок загострення вже загинуло 40 ізраїльтян, а ще щонайменше 750 отримали поранення. Також повідомляється про жертв у Секторі Гази після ударів по їх території.
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Зафіксовані випадки свавілля
Після нападу ХАМАС в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан. Наразі бойовики контролюють деякі населені пункти і дедалі частіше з'являються повідомлення про викрадення ізраїльських громадян. Терористи беруть у полон всіх, в тому числі й жінок, літніх людей та дітей.
Відомо, що бойовики викрадають ізраїльтян навіть з власних будинків. Вони їх зв'язують та на автомобілях чи мотоциклах вивозять до Сектору Гази.
Палестинська терористична група самостійно знімає та публікує викрадення цивільних осіб. Зокрема, у мережі з'явилося відео, на якому видно велику групу зв'язаних ізраїльських жінок, яких вивозять на автомобілі.
Також палестинські бойовики знущаються з стареньких. Зафіксовано випадок, коли бійці ХАМАС змушують літню ізраїльтянку тримати автомат, щоб ті могли сфотографуватися з нею.
Окрім людей бойовики ХАМАС викрадають і коней, яких вони опісля тягнуть за собою, ймовірно, на територію Палестини.
Конфлікт між Сектором Гази та Ізраїлем
- Палестинський ісламістський рух ХАМАС 7 жовтня атакував Ізраїль та вторгся на його територію. Впродовж кількох годин бойовики Сектору Гази випустили кілька тисяч ракет – їх кількість сягає 2200.
- Кілька десятків терористів намагалися проникнути на територію країни будь-якими доступними методами. Відомо, що палестинські бойовики використовували для нападу дельтаплани та мотоцикли. Наразі ізраїльські військові намагаються боротися з бойовиками та ліквідовувати їх.
- У ЦАХАЛі оголосили про початок контртерористичної операції в Секторі Гази, яка отримала назву"Залізні мечі". Президент Ізраїлю заявив, що країна перебуває у стані війни. Бойові дії зараз ведуться щонайменше у 7 містах Ізраїлю.