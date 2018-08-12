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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вони рятували людей, тепер – рятують їх: як проходить реабілітація ветеранок війни на Донбасі

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Активісти організації "Побратим" влаштували тренінги для військових. Мова йде про спортивно-психологічні вправи, які допоможуть заспокоїтися, позбутися стресів, які дуже часто виникають після роботи на Донбасі. Тож 25 жінок-ветеранів російсько-української війни на 16 днів "зануряться у себе", щоб навчитись по-новому дивитися на мирний світ.

Тренери ставлять мету – ввійти в контакт з своїм тілом і при цьому намагатись бути свідомістю в кожному м'язі свого тіла.

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Босоніж дівчата розминають кожен м'яз свого тіла. Вони виділяються з-поміж пересічних жінок на вулиці. Щонайменше, видають їх малопомітні тату вишиванок чи сережки у формі тризуба. Вони – воїни або вже ветерани війни на Донбасі. У кожної з них свій воєнний досвід. В одних вже позаду, у інших – ще триває.

Війна на Донбасі
Яна Зінкевич

У 2014 Яна Зінкевич вирішила змінити сукню на військову форму. 18-річна дівчина стала парамедиком, а згодом організувала повноцінний батальйон, який допомагає пораненим бійцям. Тепер Яна – командир батальйону "Госпітальєри", у якому – тисячі парамедиків. Вони були поряд із солдатами у донецькому аеропорту, в Ілловайську, Дебальцевому. Яна опинилась в інвалідному візку дорогою додому через автокатастрофу. Та координувати своїх підопічних не перестала.

Беззаперечно, ми повернемось. Рано чи пізно і нам треба буде їздити з усіма разом у громадському транспорті, ходити одними і тими ж вулицями. І ми повинні зрозуміти себе. Як нам уживатися у новому соціумі і з новою собою,
– розповіла Яна Зінкевич.

Аліна Вяткіна з цим зіткнулася три роки тому. Майже рік вона рятувала життя своїх побратимів в зоні бойових дій. Досі пам'ятає перші місяці повернення до цивільного життя, коли часто безпричинно переслідували сльози і різкі перепади настрою. Зараз Аліна – тренер і автор проекту "Посестри".

Війна на Донбасі
Аліна Вяткіна

Спеціальної психологічної допомоги від держави Аліна знайти не змогла, та якось натрапила на тренінги громадської організації "Побратими". І зрозуміла – це саме те, що потрібно. Після адаптації вирішила допомогти й іншим. Спільний проект "Посестер" разом з "Побратимами" виграв грант канадського фонду. В основі – данська методика тілесно-орієнтованої терапії.

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Тож тепер 25 жінок-ветеранів російсько-української війни 16 днів навчатимуться дивитися на мирний світ і пізнавати себе у ньому. Спершу жінки перебуватимуть у Києві, потім – у Карпатах. Професійним тренерам допомагають і діляться своїм досвідом вже адаптовані до цивільного життя ветерани. Участь у тренінгу, звісно, безкоштовна.

Автор: Олена Кук
Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил Психологія
Джерело: 24 Канал
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