Про це розповіли співрозмовники видання у правоохоронних органах. Інформацію про вбивство також підтвердили в СБУ.
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У Запорізькій області росіяни розстріляли родину
За інформацією джерел, вночі 18 листопада російські окупанти у селищі Комиш-Зоря Пологівського району розстріляли родину з двома дітьми. Це сталося на вулиці Поштова.
Встановлено, що загиблими є Дармобід Олександр, Дармобід Наталія та їхні сини – Владислав та Кирило.
Наразі місце події оточили російські загарбники.
На Херсонщині окупанти розстріляли 7 людей
Під час окупації одного із сіл Херсонського району російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього загарбники підірвали будинок із розстріляними людьми.
У будинку також перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Наразі проводяться слідчі дії, зокрема огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи.
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