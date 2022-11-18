Про це розповіли співрозмовники видання у правоохоронних органах. Інформацію про вбивство також підтвердили в СБУ.

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У Запорізькій області росіяни розстріляли родину

За інформацією джерел, вночі 18 листопада російські окупанти у селищі Комиш-Зоря Пологівського району розстріляли родину з двома дітьми. Це сталося на вулиці Поштова.

Встановлено, що загиблими є Дармобід Олександр, Дармобід Наталія та їхні сини – Владислав та Кирило.

Наразі місце події оточили російські загарбники.

На Херсонщині окупанти розстріляли 7 людей

Під час окупації одного із сіл Херсонського району російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього загарбники підірвали будинок із розстріляними людьми.

У будинку також перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Наразі проводяться слідчі дії, зокрема огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи.

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