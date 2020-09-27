Щорічно з метою пропаганди туризму 27 вересня відзначається Всесвітній день туризму. До речі, цей день святкують вже понад 40 років поспіль!

До Всесвітнього дня туризму редакція 24 каналу хоче ще раз нагадати про головні правила безпечного відпочинку як в Україні, так і закордоном в сучасних умовах.

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Як під час пандемії подорожувати Україною

В Україні з березня тривають карантинні обмеження. А від початку 2020 року в Україні виявили понад 195 тисяч хворих на коронавірус.

Пандемія коронавірусу сприяла розвитку внутрішньому туризму. Але й тут треба бути обачним.

Куди можна поїхати в Україні

Уже з 28 вересня в Україні буде діяти нове зонування. Тому, радимо втриматись від подорожей до міст, які перебувають у червоній зоні – це Тернопіль і Бережани Тернопільської області. В цих містах не працюватиме громадський транспорт, а також різні розважальні заклади.

Якщо ж ви вирішили провести відпустку або вихідні подорожуючи, то радимо поїхати в такі області:

Херсонську;

Вінницьку;

Житомирську;

Полтавську;

Волинську.

Детальніше з переліком областей для подорожі можна ознайомитись тут

Зауважимо, що ці області перебувають в зеленій або жовтій зоні. Тому їхати туди на відпочинок – безпечно, з дотриманням правил.



Дністровський каньйон / Фото shutterstock

Що підготували міста України до Всесвітнього дня туризму

У декількох містах країни 27 вересня відбудуться різні заходи, які присвячені туризму.

Міста, де святкуватимуть День туризму:

У Львові підготували програму "Їду до Львова на День туризму", в межах якої проведуть 40 безкоштовних екскурсій, квестів та майстер-класів. Також у цей день багато львівських музеїв можна відвідати безкоштовно!

підготували програму "Їду до Львова на День туризму", в межах якої проведуть 40 безкоштовних екскурсій, квестів та майстер-класів. Також у цей день багато львівських музеїв можна відвідати безкоштовно! У Харкові для жителів міста та гостей пропонують три екскурсії: "Підземелля Гостинного двору", "Таємниці харківського підземелля" і "Сім чудес Харкова".

для жителів міста та гостей пропонують три екскурсії: "Підземелля Гостинного двору", "Таємниці харківського підземелля" і "Сім чудес Харкова". Гості Києва зможуть відвідати тематичні екскурсії по місту.

Подорожі за кордон під час пандемії: основні правила

Станом на 24 вересня у п'ятірку країн за поширенням коронавірусу увійшли:

США – 6 951 789; Індія – 5 732 518; Бразилія – 4 591 364; Росія – 1 123 976; Колумбія – 784 268.

В'їзд в країни, які перебувають в червоній зоні – заборонений для всіх. Тому перед тим, як планувати подорож і купляти квитки, радимо скористатися інтерактивною картою від МЗС.



На жаль, пандемія змушує міняти плани на відпочинок / Фото pexels

Як уникнути проблем під час подорожі за кордон

Попередньо зв'яжіться з авіакомпанією та туристичною фірмою, щоб уточнити актуальний стан карантинних обмежень у тій країні, до якої плануєте подорож. Перебувайте з оператором на постійному зв'язку, адже ситуація може змінитись, якщо кількість хворих перевищить встановлену позначку.

Паралельно зв’яжіться з дипломатичною установою України в країні, куди запланували подорож. Офіційні органи зможуть надати найповнішу та найактуальнішу інформацію щодо обмежень;

Краще обирати страховий поліс, який буде покривати витрати у випадку інфікування коронавірусом.

Не зайвими будуть додаткові кошти, які будуть розраховані на критичну ситуацію: скасування рейсу до України, зараження та інше.

Візьміть з собою різні платіжні засоби – платіжні картки, готівку тощо;

Перевірте стан вашого здоров’я перед поїздкою.

Підготовка до ПЛР-тесту

Не рекомендується перед тестом на коронавірус

За 6 годин:

вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки,

використовувати препарати для розсмоктування.

За 3-4 години:

чистити зуби, полоскати рот та горло,

жувати гумку, цукерки,

їсти і пити,

курити.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що після приїзду з країн, які перебувають в зеленій зоні тестування на коронавірус і самоізоляція не є обов'язковими.



Як користуватися літаком під час пандемії / Інфографіка 24 каналу