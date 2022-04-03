Президент України говорив до керівництва ворога російською, щоб їм було зрозуміліше. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента за 3 квітня.

Зауважте Час зробити все, щоб злочини Росії були останнім проявом такого зла на землі, – Зеленський

"Ось такі накази, ось таке виконання"

У цій промові глава Держави сказав, що буде говорити напряму, а не так, як це б мав зробити президент. Але він не міг сказати по-іншому про сотні вбитих людей. Тих, яких катували й розстрілювали в Бучі та інших містах, звідки вийшли окупанти.

Хочу, щоб усі керівники Росії побачили, як виконуються їхні накази. Ось такі накази, ось таке виконання та солідарна відповідальність. За ці вбивства, за ці тортури, за ці відірвані вибухами руки, що лежать на вулицях. За постріли у потилицю пов'язаним людям,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що саме так тепер сприйматиметься російська держава. Бо їхня культура та людська подоба загинули разом з українцями та українками, до яких вони прийшли.

Звернення Володимира Зеленського за 3 квітня: дивіться відео