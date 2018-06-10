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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня

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Топ-5 блогів тижня
Топ-5 блогів тижня / 24 Канал

Журналісти 24 каналу підібрали для вас блоги, які цього тижня читали найбільше.

Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси 
11 червня виповниться рік, як Україна отримала безвізовий режим із країнами ЄС. Але обов'язковою умовою для безвізових мандрів є наявність у громадянина біометричного паспорта.

Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін 
Після того, як Путін відсторонив Суркова, у "республіці" можуть початися серйозні зміни. Можна навіть стверджувати, що вони вже йдуть. Ватажок "ДНР" минулого тижня різко відмінив усі заходи, в яких мав прийняти участь, та швиденько виїхав з "держави".

Реакція друзів на самогубство відомого українського режисера Леоніда Кантера 
У цю новину дуже не хочеться вірити – знаний і вітаїстичний український режисер Леонід Кантер покінчив життя самогубством. 4 червня на власному арт-хуторі "Обирок" митець і вчинив те, з чим не можуть змиритись мільйони українців – вистрелив з пістолета собі в голову.

Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой 
Тут пошла волна, что в Польше не хватает сборщиков клубники. Обычно на эту поденную работу приезжали украинцы, и никогда не было проблем.

Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля 
После интервью Владимира Путина австрийскому телевидению многие наблюдатели не могли не отметить, что объяснение российским президентом причин и обстоятельств аннексии Крыма осталось практически неизменным.
 

Читайте також: Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Володимир Путін Новини Польщі Новини Донецька Публікації Біометричний контроль в Україні Самогубство
Джерело: 24 Канал
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