Дуже часто мед у супермаркетах та магазинах важко обрати через великий асортимент. Бджолярі застерегли людей, адже дуже багато брендів виготовляють фальсифікат. Експерти розповіли, на що варто звертати увагу при виборі меду.

У День пасічника, який святкують щороку 19 серпня, власник бренду "Конюшина", бджоляр Олексій Конюш розповів в ефірі ранкового шоу на 24 каналі, як відрізнити справжній мед від фальсифікату та як зберігати мед вдома.

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Пасічник наголосив, що фальсифікату у магазинах дуже багато. Він згадав випадок з його життя, коли й сам не одразу розрізнив фальсифікат і справжній мед.

"Я стикався з тим, що я вибирав професійно, дивився і потрапляв на фальсифікат. Я відправляв потім у нашу лабораторію в інституті бджільництва імені Прокоповича і, як з'ясувалось, я купляв фальсифікат. Це не легко, тому мед вибрати дуже складно і про якість меду скаже тільки лабораторія", – запевнив Конюш.

Однак він додав, що є певні ознаки, дотримуючись яких є більша ймовірність обрати якісніший мед.

► Мед не завжди має бути рідким

За словам Олексія Конюша, від консистенції меду не залежить його користь та властивості. "Він може бути і густим – це називається кристалізація. Люди в народі це називають "зацукрувався". Це натуральний процес і дуже добре, коли мед кристалізується", – сказав Конюш.

До кристалізації схильні певні види меду – з хрестоцвітих, капустяних рослин.

У нас в Україні це переважно ріпак і соняшник,

– зазначив бджоляр.

У рідкому стані максимально довго залишається акацієвий мед. Як ствердив Конюш, з часом він теж буде гуснути, але все одно не до такого стану, як соняшниковий чи ріпаковий. Акацієвий мед завжди можна буде подати на стіл з хлібом чи полити ним десерт.



Акацієвий мед світлий та рідкий / Фото smak

► Якісний мед має стікати сходинками

Конюш пояснив, що мед важко перевірити, якщо його не відкрити. Важливо бачити, як саме він стікає.

"Він має стікати довгою струєю і спадати сходинками. Важливо дивитись на сходинки. Якщо він падає однією масою просто – це фальсифікат, велика волога або ще якісь махінації", – запевнив пасічник.

► Темний мед теж може бути якісним

Олексій Конюш пояснив, що темний мед – це зазвичай збір з гречки. Темний колір – це його природній стан, а тому не варто думати, що він має хімікати.

Гречковий мед темний, інколи навіть його порівнюють зі смолою. Просто чорний. Він теж кристалізується і стає густим,

– сказав бджоляр.



Мед з гречкий має дуже темний колір / Фото smak

► Важливою є вологість меду

Конюш наголосив, що дуже важливий аспект – зрілість меду. Мед повинен бути зрілий і не перевищувати 20% вологи. "Волога повинна бути від 16% до 20%. Там, де волога понад 20% – там мед схильний до бродіння. Такий мед краще не купувати, він приблизно на Новий рік вам "заграє" – взлетить кришка", – зауважив бджоляр.

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► Як зберігати мед правильно

За словами Олексія Конюша, якщо мед якісно викручений, вчасно зібраний у бджіл – він може зберігатися багато років і не втрачати свої властивості. "Нічого особливого у зберіганні немає. Головне – тримати мед у темному місці, не при прямих сонячних променях", – зауважив бджоляр.

Він також додав, що мед в жодному разі не можна додавати у гарячий чай – варто трохи почекати. Річ у тім, якщо мед нагріти до понад 40 градусів – це перетворюється у концероген, який дуже шкідливий для організму.

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