Про це український президент розповів під час свого традиційного вечірнього звернення.
Важливо Ми докладаємо значних зусиль, – Зеленський у зверненні розповів про розблокування моря
У Туреччині 13 липня відбулися переговори щодо експорту українського зерна. Володимир Зеленський заявив, що деталі мають узгодити найближчими днями з Генеральним секретарем ООН.
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Про це український президент розповів під час свого традиційного вечірнього звернення.
Важливо Ми докладаємо значних зусиль, – Зеленський у зверненні розповів про розблокування моря