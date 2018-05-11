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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Єгипетський суд виправдав 4-річного хлопчика, якого звинуватили у сексуальному домаганні

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Єгипетський суд виправдав 4-річного хлопчика, якого звинуватили у сексуальному домаганні
Єгипетський суд виправдав 4-річного хлопчика, якого звинуватили у сексуальному домаганні / фото з відкритих джерел

У Єгипті суд виправдав чотирирічного хлопчика, якого звинувачували у сексуальних домаганнях. Дитина поцілувала дівчинку-однолітка, і обурений батько дівчинки звернувся до суду.

Про це пише BBC.

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Інцидент трапився у провінції Бухейра на півночі країни.

Адвокат обвинуваченого Мохаммед Хамаде розповів, що батько поцілуваної дівчинки не обмежився розмовою з батьками хлопця, а подав на нього офіційну скаргу, після чого прокуратура передала цю справу до спеціального суду, який розбирається із дрібними злочинами. Там відмовилися розглядати справу, пославшись на те, що обвинувачення не входить у юрисдикцію.

Однак, як розповідає адвокат, на цьому інцидент не був вичерпаний: справу передали до суду вищої інстанції в місті Хоуш-Іса. Вже там хлопчика визнали невинним, вказавши на необґрунтованість звинувачень.

Інцидент бурхливо обговорювалося в єгипетських соціальних мережах: хтось сміявся над батьком дівчинки, багато хто виступав з різкою критикою.

Суд, який виправдав дитину, повинен був заодно заарештувати батька дівчинки і піддати його психіатричній експертизі,
– написав один із користувачів соцмережі.

Дехто висловив сумнів щодо того, що батько поцілованої дівчинки сподівався на якийсь інший результат у цій справі. У соцмережах пишуть, таким чином він хотів висловити своє несхвалення такої поведінки чотирирічного романтика.

Теги: Новини політики Діти Єгипет
Джерело: 24 Канал
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