Єгипетський суд виправдав 4-річного хлопчика, якого звинуватили у сексуальному домаганні

У Єгипті суд виправдав чотирирічного хлопчика, якого звинувачували у сексуальних домаганнях. Дитина поцілувала дівчинку-однолітка, і обурений батько дівчинки звернувся до суду.

Про це пише BBC.

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Інцидент трапився у провінції Бухейра на півночі країни.

Адвокат обвинуваченого Мохаммед Хамаде розповів, що батько поцілуваної дівчинки не обмежився розмовою з батьками хлопця, а подав на нього офіційну скаргу, після чого прокуратура передала цю справу до спеціального суду, який розбирається із дрібними злочинами. Там відмовилися розглядати справу, пославшись на те, що обвинувачення не входить у юрисдикцію.

Однак, як розповідає адвокат, на цьому інцидент не був вичерпаний: справу передали до суду вищої інстанції в місті Хоуш-Іса. Вже там хлопчика визнали невинним, вказавши на необґрунтованість звинувачень.

Інцидент бурхливо обговорювалося в єгипетських соціальних мережах: хтось сміявся над батьком дівчинки, багато хто виступав з різкою критикою.

Суд, який виправдав дитину, повинен був заодно заарештувати батька дівчинки і піддати його психіатричній експертизі,

– написав один із користувачів соцмережі.

Дехто висловив сумнів щодо того, що батько поцілованої дівчинки сподівався на якийсь інший результат у цій справі. У соцмережах пишуть, таким чином він хотів висловити своє несхвалення такої поведінки чотирирічного романтика.