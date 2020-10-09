Експомічник народного депутата Ігор Павловський виступив свідком у суді у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Він дав слідству детальні показання, які підтверджують причетність голови Херсонської облради Владислава Мангера та його пособника Олексія Левіна до вбивства активістки.

Що розповів Павловський під час суду

Павловський зізнався, що перед кожним судовим засіданням у справі Гандзюк йому телефонували невідомі й погрожували. Про це повідомляє УНІАН.

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Свідок заявив, що чув розмову, учасником якої був Левін. Вона стосувалася відомої херсонської активістки Катерини Гандзюк. Тоді Левін, за твердженням Павловського, хотів провчити Гандзюк, бо вона "забагато гавкала на Ніколаїча (Мангера – 24 канал)".

Окрім того, Павловський розповів, що про сам напад на Гандзюк він дізнався 31 липня 2018 року, коли перебував на відпочинку, а вже 3 чи 4 серпня, за кілька днів після нападу, у приймальню народного депутата, де працював Павловський, забіг "схвильований Левін" і "запитав, чи є у нас адвокат.

Ми спитали, що сталося. Він відповів: "Затримали Торбіна (співорганізатор нападу на Гандзюк Сергій Торбін, який наймав безпосередніх виконавців злочину – 24 канал)". Ми запитали, чому треба адвокат. "Вони облили кислотою Гандзюк", – відповів Левін. Я спитав: "Для чого?",

– сказав Павловський.

Він додав, що тоді Левін зізнався, що разом з Мангером замовив замах на Катерину Гандзюк. Також Павловський повідомив, що Левін попросив нікому про це не говорити.

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Окрім того, Павловський заявив, що 17 серпня став свідком того, як у нього на подвір'ї Левін розрахувався з виконавцями за злочин. Як зауважив Павловський, Левін пропонував йому 20 тисяч євро за мовчання.

Загалом допит Павловського у Дніпровському районному суді Києва тривав майже 3 години. Він завершився 8 жовтня о 22:00.

Що відомо про Павловського

Колишній помічник народного депутата Ігор Павловський є свідком у справі про напад на Гандзюк. Раніше він попросив суд затвердити угоду про визнання винуватості та заявив, що готовий надавати покази.

1 жовтня на суді Павловський заявив, що Мангер та Левін замовили напад на громадську активістку. Він розповів, що Мангер неодноразово погрожував йому та його доньці, через що він не міг надати ці покази раніше.

Згодом з Павловського зняли обвинувачення у причетності до нападу на Гандзюк. Натомість йому інкримінують неповідомлення про злочин.

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