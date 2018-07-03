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За минулу добу окупанти 21 раз відкривали вогонь по українських позиціях: 1 оборонець поранений

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2 липня російські окупаційні війська продовжували активність практично по всій лінії зіткнення
2 липня російські окупаційні війська продовжували активність практично по всій лінії зіткнення / antikor.com.ua

Впродовж минулої доби, 2 липня, російські окупаційні війська продовжували активність практично по всій лінії зіткнення. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Заборонена Мінськими домовленостями зброя не використовувалася, передає прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

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Противник 21 раз вдався до провокативного вогню по наших позиціях. На Луганському напрямку неспокійно було в районі населених пунктів Кримське та Причепилівка, де ворог застосовував автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Минулої доби противник також проявив себе в районі Світлодарської дуги,
– йдеться у ранковому зведенні.

Як зазначають українські військові, там вітчизняні позиції обстрілювали зі стрілецької зброї у районі населених пунктів Луганське та Новозванівка. Також ворог здійснив обстріл нових позицій, що займає рота глибинної розвідки зі складу Об'єднаних сил, на східній околиці Золоте-4, проте, отримавши адекватну відповідь, ворог припинив обстріл.

Українські позиції у районі населеного пункту Новолуганське окупанти обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один оборонець отримав поранення.

"Найгарячіше було на Маріупольському напрямку, де спостерігалася найбільша кількість провокацій у районі населених пунктів Водяне, Гнутове, Широкине, Павлопіль, Чермалик та Лебединське. Вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог намагався змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь", – інформують військові.

За уточненими даними розвідки, двох бойовиків російських окупаційних військ було поранено.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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