Щоправда, дізнались про це вже значно пізніше. Згодом у вбивстві запідозрили самого Лобанова.

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Сина та дружину знайшли мертвими в квартирі

Слідчий комітет і карний розшук Росії знайшли мертвими 84-річну жінку та 56-річного сина. Це трапилось після того, як почала турбуватись 63-річна донька Лобанова. Адже їй зателефонували сусіди, які скаржились на поганий запах з квартири. Тоді жінка зателефонувала в поліцію.

Поліція приїхала у квартиру та вибила замки. Саме в ніч з 24 на 25 липня виявили тіла людей. У квартирі нічого не вкрали, хоча там були цінності та 600 тисяч готівки.

Видання повідомляє, що за їхніми даними, вбивство трапилось не пізніше 16 липня. Саме у цей день сам Леонід Лобанов потрапив під електричку. Щоправда не відразу зрозуміли, хто загинув на залізниці, адже документів при собі чоловік не мав. Згодом виявили, що це саме Лобанов. Від його квартири до залізничної станції – орієнтовно 3 кілометри.

У вбивстві підозрюють самого Лобанова

Журналісти питали про вбивство сусідів родини. Більшість знизували плечима. Однак деяку інформацію вони так отримали. Факти, які наводить видання:

Лише один співрозмовник звернув увагу, що мама і син часто гуляли по мікрорайону, тримаючи один одного під ручку. Мовляв, незвично. Адже жінка в похилому віці.

У Слідчому комітеті додали, що "син був творчою особистістю, з дивацтвами, перебував на обліку у психіатра".

Співробітники поліції не могли не звернути увагу на те, що тіла на дивані лежали в білизні. Вбивали їх там же, на що вказують і сліди крапель крові на шпалерах. 16 липня в місті була спека, а жінці за 80 років. Здогадки тут точно справа невдячна.

Слідчий комітет підозрює, що винен сам заслужений адмірал.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо вбивства двох осіб.