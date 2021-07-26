Правда, узнали об этом уже значительно позже. Впоследствии в убийстве заподозрили самого Лобанова.
Читайте также Со столкновениями и выстрелами: на Гаити попрощались с президентом Моизом
Сына и жену нашли мертвыми в квартире
Следственный комитет и уголовный розыск России нашли мертвыми 84-летнюю женщину и 56-летнего сына. Это случилось после того, как начала беспокоиться 63-летняя дочь Лобанова. Ведь ей позвонили соседи, которые жаловались на плохой запах из квартиры. Тогда женщина позвонила в полицию.
Полиция приехала в квартиру и выбила замки. Именно в ночь с 24 на 25 июля обнаружили тела людей. В квартире ничего не украли, хотя там были ценности и 600 тысяч наличных.
Издание сообщает, что по их данным, убийство произошло не позднее 16 июля. Именно в этот день сам Леонид Лобанов попал под электричку. Правда, не сразу поняли, кто погиб на железной дороге, ведь документов при себе у мужчины не было. Впоследствии обнаружили, что это именно Лобанов. От его квартиры до железнодорожной станции – ориентировочно 3 километра.
В убийстве подозревают самого Лобанова
Журналисты спрашивали об убийстве соседей семьи. Большинство пожимали плечами. Однако некоторую информацию они так получили. Факты, которые приводит издание:
- Лишь один собеседник обратил внимание, что мама и сын часто гуляли по микрорайону, держа друг друга под ручку. Якобы необычно. Ведь женщина в возрасте.
- В Следственном комитете добавили, что "сын был творческой личностью, со странностями, состоял на учете у психиатра".
- Сотрудники полиции не могли не обратить внимание на то, что тела на диване лежали в белье. Убивали их там же, на что указывают и следы капель крови на обоях. 16 июля в городе была жара, а женщине 80 лет. Догадки здесь точно дело неблагодарное.
- Следственный комитет подозревает, что виноват сам заслуженный адмирал.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по убийству двух человек.