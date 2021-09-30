Лабораторію з елітними наркотиками викрили 29 вересня. 48-річний господар території є фігурантом злочину.

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На Закарпатті викрили лабораторію з елітною коноплею

Співробітники поліції Закарпаття під час санкціонованого судом обшуку виявили дві сховані під землею нарколабараторії з елітною коноплею. На чорному ринку кінцева продукція коштувала б 5 мільйонів гривень,

– розповіли у відомстві.

Правоохоронці розповіли, що обшукали фермерське господарство з численними теплицями, проте спершу знайшли лише кілька стебел коноплі та згодом виявили люк до таємного сховку, який був розташований у приміщенні де утримувалися свійські тварини.

Під землею зловмисник викопав та обладнав 2 кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування коноплі. Зокрема:

системою крапельного поливу;

кондиціонерами та витяжками;

пристроями, що збагачували теплицю киснем;

датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту.

Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі. Всі рослини елітного сорту, які були вирощені максимально правильно для отримання з них якнайбільше наркотичного ефекту,

– стверджують у відомстві.

Ба більше, вилучили 300 грамів уже висушеної наркотичної речовини, насіння для майбутніх врожаїв та пістолет. Всі вилучені речові докази скеровано на експертизу.

На Закарпатті виявили лабораторію з елітною коноплею / Фото Нацполіції

Організатора наркоплантації слідчі затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція вже готує матеріали для повідомлення зловмиснику про підозру щодо незаконного посіву або вирощування рослин коноплі у кількості понад 50 рослин. За такі дії зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення.

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