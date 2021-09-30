Лабораторію з елітними наркотиками викрили 29 вересня. 48-річний господар території є фігурантом злочину.
До теми На Львівщині затримали озброєного 44-річного наркоторговця
На Закарпатті викрили лабораторію з елітною коноплею
Співробітники поліції Закарпаття під час санкціонованого судом обшуку виявили дві сховані під землею нарколабараторії з елітною коноплею. На чорному ринку кінцева продукція коштувала б 5 мільйонів гривень,
– розповіли у відомстві.
Правоохоронці розповіли, що обшукали фермерське господарство з численними теплицями, проте спершу знайшли лише кілька стебел коноплі та згодом виявили люк до таємного сховку, який був розташований у приміщенні де утримувалися свійські тварини.
Під землею зловмисник викопав та обладнав 2 кімнати, оснащені за всіма технологічними вимогами для вирощування коноплі. Зокрема:
- системою крапельного поливу;
- кондиціонерами та витяжками;
- пристроями, що збагачували теплицю киснем;
- датчиками вимірювання рівня світла, тепла та вологи, і навіть пристроями, що вимірювали кислотність ґрунту.
Загалом правоохоронці вилучили зі сховку 684 стебла коноплі. Всі рослини елітного сорту, які були вирощені максимально правильно для отримання з них якнайбільше наркотичного ефекту,
– стверджують у відомстві.
Ба більше, вилучили 300 грамів уже висушеної наркотичної речовини, насіння для майбутніх врожаїв та пістолет. Всі вилучені речові докази скеровано на експертизу.
На Закарпатті виявили лабораторію з елітною коноплею / Фото Нацполіції
Організатора наркоплантації слідчі затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Поліція вже готує матеріали для повідомлення зловмиснику про підозру щодо незаконного посіву або вирощування рослин коноплі у кількості понад 50 рослин. За такі дії зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення.
Поліція викрила лабораторію з наркопродукцією на 5 мільйонів гривень: дивіться відео
Коротко про останні викриття, пов'язані з наркотиками
- 24 вересня на Львівщині затримали групу наркоторговців. За місяць вони мали 400 тисяч гривень прибутку. Для цього продавали 3 кілограми наркотиків, тобто 2600 "закладок".
- 23 вересня у Хмельницькому затримали 38-річного вчителя одного з ліцеїв – він розповсюджував наркотики. "Працював" навіть під час перерв між уроками. Його заарештували.
- 22 вересня у Києві чоловік викликав поліцію через крадіжку телефона. Однак правоохоронці затримали самого заявника, адже у нього виявили пакунки із порошком, схожим на наркотики.